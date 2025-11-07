Na ekranima u sudnici su prikazivani slajdovi koji su se smjenjivali, čija je sadržina bila tekstualne poruke.

Pregledavanjem Skaj poruka nastalih kriptovanom ECC aplikacijom, danas je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje okrivljenima Radoju Zviceru, Ljubu Miloviću, Slobodanu Kašćelanu, Petru Lazoviću i ostalim optuženima za stvaranje kriminalne organizacije, šverc droge i oružja.

Predsjednik specijalnog vijeća, sudija Veljko Radovanović, na početku ročišta glavnog pretresa rekao je da će sud izvršiti uvid u komunikacije sa tekstualnim i slikovnim porukama ostvarene preko aplikacije kriptovane Skaj ECC, kako je to predloženo optužnicom kts 172/22 od 30. decembra 2022. godine, pišu Vijesti.

„Sud će izvršiti uvid u komunikaciju korisnika pin koda KPFGBG i pin koda 57F73, ostvarenu 29. jula 2020. godine“, najavio je sudija Radovanović.

Dodao je da se dokazi prikazuju iz optužnice protiv Radovana Mujovića.

Na ekranima u sudnici su prikazivani slajdovi koji su se smjenjivali, čija je sadržina bila tekstualne poruke. Više od pedesetak poruka je prikazano, kao i fotografije na kojima su se vidjele papuče, majice, šorcevi... Potom su na jednoj od fotografija prikazane ruke sa plavim rukavicama, kutija od četrdesetak metaka, više fotografija sa šaržerima napunjeni pištoljskom municijom, te fotografija na kojoj se vidi ruka obučena plavom rukavicom, koja prstima drži jedan metak.

Sud je pozvao specijalnog tužioca Zorana Vučinića da se izjasni o prikazanim dokazima u sudnici.

„Pregledana je izdvojena kriptovana komunikacija između Petra Mujovića i njegovog brata Radovana Mujovića na dan 29. jul 2020. Vidljivo je iz njene sadržine da se odnosi na pripremu lišenja života, u međuvremenu pokojnog Jovana Vukotića. Posebno kada se ove komunikacije dovedu u direktnu vezu sa pisanim dokazima koji su ranije na suđenju provedeni, a sadržani su predlogom SDT-a koji prate optužnicu kts br. 359/22. Ova veza između pisanih dokaza i komunikacija biće predmet analize čitave dokazne građe u završnoj riječi“, naveo je tužilac Vučinić.

Dodao je da se vidi da se radi o jednosmjernim porukama koje Petar Mujović šalje bratu Radovanu.

„Poruke su dostavljene posredstvom međunarodne pravne pomoći od Republike Francuske. Iz ove sadržine poruka, tekst i slike koje Petar Mujović šalje bratu Radovanu, može vrlo jasno da se izvede zaključak, da Petar slijedi uputstva Radovana. Tako što kupuje opremu, garderobu i ostalo, a što mu Radovan sugeriše, a zatim mu pokazuje pištolj“, kazao je Vučinić, prenose Vijesti.

Odbrana je osporavala sve prikazane dokaze.

Advokat Dragan Mitrić, branilac optuženih Petra i Radovana Mujovića, rekao je da ovo nije dokaz

„Radi se o prepisu komunikacija dobijeni putem Skaj aplikacije pin kodova. SDT je predstavlja kao navodne komunikacije između braće Mujović. Ovo nije tačan prepis onoga materijala što je meni dostavljeno na CD. Nema nijedne poruke od pin koda od Radovana prema bratu Petru. Nije mi jasno, a s obzirom da je Skaj komunikacija dobijena iz Francuske, gdje su poruke koje Radovan šalje Petru. Ili su izbrisane. Neću danas komentarisati ove navodne prepiske. Okrivljeni su se izjasnili da nijesu imali kriptovane telefone. Ovo za odbranu nije dokaz. Na kraju će sve ovo sud da cijeni. Nadam se da će do kraja ovog suđenja Evropski sud zauzeti stav, jer nam je stav specijalnog vijeća odavno poznat“, kazao je advokat Mitrić.

Osim Zvicera, Ljuba Milovića i Lazovića, optužneni su Radoje Živković, Nikola Spasojević, Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Duško Roganović, Radovan Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović. Prema navodima optužnice, ova kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i pored Crne Gore, djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji. Optuženi se terete za više teških krivičnih djela, kao što su teška ubistva, pokušaji ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja. Zvicer se tereti i da je naredio ubistvo Milana Lepoje koji je učestvovao u organizaciji pokušaja njegove likvidacije u Kijevu.