Suđenje okrivljenima Radoju Zviceru, bišem službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost Petru Lazoviću, odbjeglom policajcu Ljubu Miloviću i ostalim navodnim članovima grupe optužene za više krivičnih djela, odloženo je danas za 20. februar u Višem sudu u Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik specijalnog vijeća sudija Veljko Radovanović kazao je da je za danas bilo planirano saslušanje vještaka iz Beograda putem video-linka. Zbog požara u Specijalnom sudu u Beogradu, otkazano je saslušanje vještaka, pišu Vijesti.

“Iz Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i Odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, sudu je dostavljen dopis mejlom da se planirana video-konferencijska veza otkazuje zbog određenih tehničkih smetnji”, rekao je sudija Radovanović.

Osim Zvicera, Milovića i Lazovića, optuženi su Radoje Živković, Nikola Spasojević, Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Duško Roganović, Radovan Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović.

Prema navodima optužnice, ta kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i pored Crne Gore djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji, javljaju Vijesti.

Optuženi se terete za više teških krivičnih djela, kao što su teška ubistva, pokušaji ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja.

Zvicer se tereti i da je naredio ubistvo Milana Ljepoje, koji je učestvovao u organizaciji pokušaja njegove likvidacije u Kijevu.



