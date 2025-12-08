U nastavku suđenja u Višem sudu u Podgorici, okrivljenima Radoju Zviceru, Ljubu Miloviću, Slobodanu Kašćelanu, Petru Lazoviću i ostalim optuženima za stvaranje kriminalne organizacije, šverc droge i oružja, pregledane su Skaj poruke nastale kriptovanom ECC aplikacijom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U dokaznom postupku je pregledan dio Skaj komunikacije iz februara 2021. godine. Specijalni tužilac Zoran Vučinić naveo je da su ostvarene između Petra Lazovića i Radoja Zvicera, pišu Vijesti.

"Iz sadržaja poruka proizilazi da Lazović obavještava Zvicera o komunikaciji koju vodi s licem čiji pin je 'MAK', kojem, prema tumačenju tužilaštva, nudi prodaju kokaina po unaprijed dogovorenoj cijeni. Lice MAC je u drugim predmetima identifikovano kao Marko Zekić", naveo je tužilac Vučinić.

Advokat Marko Radović je upitao zašto tužilaštvo nije naredilo vještačenje predmeta koji se vide na fotografijama u Sky porukama.

"Kako je moguće da se kao dokazi prihvataju samo opisi i fotografije, bez ijednog materijalnog traga", pitao je Radović i dodao da je jedna od pročitanih poruka "potpuno nerazumljiva i apstraktna", te da je upravo zato vještačenje nužno.

Advokat Nikola Martinović, branilac Petra Lazovića, ocijenio je da se Skaj materijal mora analizirati u cjelosti, jer iz predstavljene prepiske nije moguće izvući hronološki ili logički sljed događaja.

"Ovakvi fragmenti su potpuno nepouzdani. Odbrana nikada nije dobila mogućnost da provjeri autentičnost, nastanak i zakonitost prikupljanja ovih poruka. Identifikacija po PIN-ovima je krajnje upitna i na njoj se ne može zasnivati optužnica", smatra Martinović, prenose Vijesti.

Dodao je da se, čak i kada bi se prihvatilo tumačenje tužilaštva, ne može raditi o krivičnom djelu iz člana 300, kupo-prodaja droge.

"Osoba koja dobije ponudu za kupovinu droge ne čini krivično djelo dok ponudu ne prihvati", istakao je Martinović.

U sudnici su pregledane Skaj poruke iz decembra 2020. godine, za koje tužilaštvo navodi da ih je Milović slao Zviceru.

"Iz provedenih poruka se vidi da Milović obavještava Zvicera da je brod s kokainom pristigao u belgijsku luku Antverpen, da se na brodu snalazilo 320 paketa kokaina, lice označeno kao Futuro odgovorno je za nadgledanje iskrcavanja, i da od ukupne količine Miloviću i Zviceru pripada 272 paketa", naglasio je Vučinić.

Odbrana je reagovala.

"SDT u ovom predmetu tvrdi da je Milović nadređeni Futuru, a već u drugom predmetu tvrdi suprotno, da Futuro izdaje naređenja Miloviću. Kako je to moguće? Za iste poruke, u jednom predmetu Milović je nadređeni, u drugom podređeni. Ne zna se ko pije, a ko plaća", ocijenio je Radović i dodao.

"Ne vjerujem da u Francuskoj postoji čovjek koji bi više puta slao identičan materijal našem tužilaštvu. Mislim da je ovo poslato samo jednom. A šta su tužioci radili sa zamolnicama, ne znam", kazao je Radović.

Martinović je problematizovao upotrebu Skaj fotografija kao dokaza, jer se njima ne može utvrditi hemijski sastav supstanci stvari koje se nalaze na fotografiji, javljaju Vijesti.

"Ako sud prihvati da se oružje vještači po fotografiji, onda predlažem da se i krvna slika radi preko fotografije, a ne u laboratoriji", rekao je Martinović.

Odbrana je kao i na prethodnom ročištu glavnog pretresa održanom početkom novembra, osporila Skaj poruke.

Danas je Radović zatražio posebno vještačenje Skaj materijala koji su sastavni dio optužnice SDT-a protiv Zvicera.

Branilac je ocijenio da je SDT sudu dostavio nesređen i neprecizno selektovan digitalni material.

"Nije utvrđeno da li je dokumentacija, koju je Francuska dostavila Crnoj Gori, uopšte namijenjena isključivo za ovaj predmet, budući da se isti materijal pojavljuje i u više drugih postupaka. Nema osobe koja može pregledati sav ovaj materijal, utvrditi šta se odnosi na ovaj predmet, a šta ne. Optužnica je potvrđena na osnovu nesređenog dokaznog materijala. Zato tražim da se vještačenjem utvrdi da li je ovo zaista Skaj materijal koji je dostavljen iz Francuske", kazao je Radović, pišu Vijesti.

Sudija je rekao da je SDT dostavilo zamolnicu kojom su francuske vlasti ustupile upravo ovaj materijal, te da sud nije donio odluku da se on isključi iz dokaza.

Osim Zvicera, Milovića i Lazovića, optuženi su Radoje Živković, Nikola Spasojević, Slobodan Kašćelan, Milan Vujotić, Duško Roganović, Radovan Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović.

Prema navodima optužnice, ova kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i pored Crne Gore, djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji.

Optuženi se terete za više teških krivičnih djela, kao što su teška ubistva, pokušaji ubistava, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja.

Zvicer se tereti i da je naredio ubistvo Milana Ljepoje koji je učestvovao u organizaciji pokušaja njegove likvidacije u Kijevu.