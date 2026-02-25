Osnovni sud je sredinom decembra donio presudu da Bratić nije dužna da nadoknadi više od 15.000 eura, koje su isplaćene u 29 predmeta zbog nezakonite smjene direktora.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Bivša ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić pozdravila je vijest da je Viši sud potvrdio presudu da nije dužna da nadoknadi štetu zbog smjena direktora, prenosi RTCG.

Ona je na Fejsbuk-u zahvalila advokatu Aleksandru Rmušu.

“Hvala advokatu i bratu Aleksandru Rmušu koji je nosio ovo breme sa mnom. Pravosnažno”, napisala je Bratić.

Prethodno su “Vijesti” objavile da činjenica da je Bratić u istom danu razriješila veći broj direktora škola, među kojima i jednog koji je u međuvremenu preminuo, ne dokazuje da je postupala sa namjerom ili krajnjom nepažnjom.

Takav je stav podgoričkog Višeg suda, koji je time potvrdio nedavnu presudu Osnovnog suda da bivša funkcionerka nije dužna da nadoknadi štetu državi zbog nezakonitog razrješenja rukovodilaca vaspitno-obrazovnih ustanova.

Osnovni sud je sredinom decembra donio presudu da Bratić nije dužna da nadoknadi više od 15.000 eura, koje su isplaćene u 29 predmeta zbog nezakonite smjene direktora. Država se na takvu presudu žalila, ali je Viši sud nepunih dva mjeseca kasnije – 6. februara odbio žalbu kancelarije Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

Bratić je uhapšena 17. februara, u istrazi Specijalnog državnog tužilaštva, zbog štete napravljene smjenom više od 140 direktora vrtića, osnovnih i srednjih škola.

Njoj je određen pritvor od 30 dana, ali je vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici, kojim je predsjedavao sudija Zoran Radović, ukinulo pritvor 21. februara.