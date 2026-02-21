Protest ispred Višeg suda odložen, ali ne i otkazan; najavljuju nove korake nakon saslušanja svjedoka

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Iz Ujedinjene Crne Gore saopštili su da će borba za potpuno oslobađanje Vesne Bratić, kako navode, u „pravno-političkom konstruktu koji je nametnulo Specijalno tužilaštvo, a kreirala istražna sudija Slavica Mugoša“, potrajati, te da se za to pripremaju.

Kako su kazali, Vijeće Višeg suda u Podgorici je juče ublažilo prethodnu odluku i ukinulo pritvor Bratić, koji je zamijenjen kućnim pritvorom.

„Zahvaljujući ogromnom revoltu javnosti, koja je izvršila pritisak na ‘institucije’, ostvarena je mala pobjeda u kratkom roku. Nakon što u narednim danima budu saslušani svjedoci, steći će se uslovi da se Vesna brani sa slobode, da se vrati svojim studentima i javnom životu. Biće to još jedna pobjeda, ali ne i konačna“, navodi se u saopštenju.

Iz ove partije su, čekajući dalji razvoj događaja, odlučili da odlože protest ispred Višeg suda koji je bio zakazan za sjutra.

„Odložimo, ali ne i da otkažemo“, poručili su.

Naglašavaju da će pažljivo pratiti svaki naredni korak i, u slučaju „poigravanja sa pravdom, rokovima i sudbinom Bratić“, reagovati i pozvati građane da, kako kažu, „na ulici brane njeno i svoje dostojanstvo“.

„Hvala svima u Crnoj Gori i van nje koji su javnim otporom pomogli da u samo par dana proključa nezadovoljstvo. Sjutra nećemo održati protestni skup, ali hoćemo u prvom narednom trenutku, kroz tri, pet ili sedam dana, nakon što tužilaštvo sasluša troje svjedoka. Nećemo dopustiti da profesorica Vesna Bratić, zbog neodržive, besmislene i politički kreirane optužnice i osvete, ostane zaključana u stanu. Čekamo prvi naredni korak“, navodi se u saopštenju Ujedinjene Crne Gore.