Naglasila je da će svako iznošenje porodične i njene privatnosti biti na teret rukovodilaca SDT, SPO i, naravno, Miodraga „nek institucije rade svoj posao“, Lakovića.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Bivša ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić kazala je na mreži Fejsbuk da je pozvana u SDT da telefon dostavi na pretres, i poručila da neće dati lozinku, kao i da će telefon poslati na ekspertizu u Švajcarsku.

“Danas u 11.20 dobila sam poziv od tužioca Vukotića da sjutra u 11 sati prisustvujem pretresu telefona koji mi je oduzet prilikom hapšenja. Prilikom oduzimanja nijesam dala lozinku, niti ću to učiniti sjutra. U telefonu koji je, igrom slučaja, nov, kupljen po Božiću ove godine, ne može da bude ništa vezano za djelo za koje me terete”, napisala je Bratić.

Kako je dodala, ono što može da bude jesu privatne fotografije i razgovori s bliskim ljudima.

“Znamo dobro da me je u pritvor poslala Suzana „Državni Udar“ Mugoša. Naravno da sumnjam na spregu i „zadatak“ koji je dobila. Tiradu na saslušanju je slučajno počela baš sa „ja nisam na zadatku“? Njena dosadašnja aktivnost mi ne ostavlja sumnju da ona i njeni (a vidjeli smo koliko ih ima u nevetingovanom pravosuđu) neće učiniti sve da moja i privatnost moje porodice dospije u javnost. Uostalom, nisu li to činili ljudima i sada”, upitala je Bratić.

Naglasila je da će svako iznošenje porodične i njene privatnosti biti na teret rukovodilaca SDT, SPO i, naravno, Miodraga „nek institucije rade svoj posao“, Lakovića.

“Nakon okončanja ovog „spektakla“, telefon ću poslati na ekspertizu u Švajcarsku gdje ćemo da utvrdimo da li je već otvaran. Imam razloga da sumnjam da jeste. Nakon toga ću podnijeti tužbe protiv gore navedenih. Urbi et orbi da podnosim zahtjeve ANB-u i Upravi policije da mi odgovore da li sam praćena i posmatrana pod sumnjom da sam dio neke organizovane kriminalne grupe u zemlji ili inostranstvu, da li sam prisluškivana i praćena od formiranja NVO „Ne damo Crnu Goru“ do danas bilo od strane države ili neke privatne grupe, te da li imaju saznanja da radim za domaću ili stranu obavještajnu službu ili agenciju”, istakla je.

Prema njenim riječima, posebno je važno ovo posljednje jer je jednom usmeno optužena od šefa “njene” Vlade da radi za srpsku obavještajnu službu.

“Ako dobijem, a dobiću, papir da nije tako, da ako se zastidi ako mu je ostao prst obraza. Bivšem funkcioneru iz Privrednog kriminala poručujem da su sve poruke sačuvane. Bojani „Ajnštajnu“ Ćirović nemam šta da poručim jer je subosamdesetpetica, ali Vladi mogu da je svaki dan njenog obavljanja funkcije rast štete po državu geometrijskom progresijom. Valjda ste me dovoljno upoznali da znate da tek sad neću da bježim. Stojim im na biljegu, kao i svi moji preci, vjekovima unazad. Pitanje je samo, da li će, kad zaista osvježi i pravda bude zadovoljena oni učiniti sve da „voljenu im“ Crnu Goru napuste u rekordnom roku kao i njihovi bivši prijatelji koje su pustili da pobjegnu? Da je vječna Istina i Pravda”, zaključila je.