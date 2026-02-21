Vanraspravno vijeće Višeg suda preinačilo odluku sutkinje za istragu i odbilo predlog SDT-a za određivanje pritvora

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici, kojim je predsjedavao sudija Zoran Radović, ukinulo je pritvor bivšoj ministarki prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesni Bratić i odredilo joj kućni pritvor, kao i zabranu sastajanja sa svjedocima.

To su učinili uvažavajući žalbe njenih branilaca, advokata Mitra Šušića, Aleksandra Rmuša i Aleksandra Delevića.

Vijeće, u kojem su bili i sudije Nenad Vujanović i Vesna Kovačević, odredilo je osumnjičenoj za zloupotrebu službenog položaja i elektronski nadzor, odnosno nanogicu.

Odgovarajući na pitanja „Vijesti“ ko je bio u vijeću i jesu li odluku donijeli pod pritiskom dijela javnosti, predsjednika države i vladajuće većine, koji su minulih dana iznijeli teške optužbe na račun sutkinje za istragu Suzane Mugoše, iz Višeg suda kazali su:

„Krivično vanraspravno vijeće koje je donijelo predmetnu odluku činili su predsjednik vijeća – sudija Zoran Radović i članovi vijeća – sudije Nenad Vujanović i Vesna Kovačević. Sud ponovo ističe da sve svoje odluke donosi isključivo na osnovu Ustava i važećih zakona, postupajući savjesno, nepristrasno i u skladu sa načelima pravne države. U svom radu Sud je nezavisan i samostalan, te ne podliježe bilo kakvim pritiscima, bez obzira na njihov izvor ili prirodu.“

U odluci vijeća, kojom je preinačeno rješenje sutkinje Mugoše, piše da je odbijen predlog za određivanje pritvora Specijalnog državnog tužilaštva, pa je osumnjičenoj Bratić ukinut pritvor.

„U stavu II rješenja, osumnjičenoj Vesni Bratić izrečena je mjera nadzora zabrane napuštanja stana i prostorija koje su u funkcionalnoj vezi sa stanom, u kojem osumnjičena mora boraviti dok traje ova mjera i za koje se vrijeme ne smije udaljavati van prostorija mjesta stanovanja, a koja se ima kontrolisati elektronskim nadzorom i mjera nadzora zabrana pristupa i sastajanja sa svjedocima na udaljenosti manjoj od 50 metara. Navedene mjere nadzora izvršavaće Uprava policije – Centar bezbjednosti Podgorica. Osumnjičena Vesna Bratić se upozorava da, ukoliko prekrši izrečene mjere nadzora, protiv nje može biti određen pritvor. Izrečene mjere nadzora trajaće dok za to bude postojala potreba, a najduže do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka“, saopšteno je iz Višeg suda.

Istakli su da, ocjenom dokaza iz spisa predmeta tog suda, krivično vijeće nalazi da, za sada, u mjeri koja je potrebna za ovu fazu postupka, postoji osnovana sumnja da je Bratić izvršila produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja iz člana 416 stav 1 u vezi sa članom 49 Krivičnog zakonika Crne Gore.

„S druge strane, ovo vijeće nalazi da je neosnovan predlog Specijalnog državnog tužilaštva Kti-S. br. 268/22 od 17. 2. 2026. godine, da se osumnjičenoj Vesni Bratić odredi pritvor po pritvorskom osnovu iz člana 448 stav 1 tačka 1 ZKP-a, dok osnov za pritvor zbog mogućeg uticaja na svjedoke postoji, ali se ista svrha može u potpunosti ostvariti primjenom mjere nadzora – zabrana napuštanja stana i prostorija koje su u funkcionalnoj vezi sa stanom, a koja se ima kontrolisati elektronskim nadzorom u kombinaciji sa mjerom nadzora zabrana pristupa i sastajanja sa svjedocima na udaljenosti manjoj od 50 metara“, piše u saopštenju.

Odluka vijeća stigla je dan nakon što se u lavinu protesta zbog hapšenja i privođenja Bratić s lisicama na rukama, i optužbi za selektivnost od strane prosrpskih političkih partija i pojedinih državnih funkcionera, uključio i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Iz njegovog kabineta prije dva dana zatraženo je od Ministarstva pravde da „hitno postupi u skladu sa zakonom“, tako što će pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i prikupiti informacije od drugih organa, pa dostaviti predsjedniku obrazloženi predlog za pomilovanje, „kako bi predsjednik mogao izvršiti svoju ustavnu i zakonsku funkciju odlučivanja“.

Istog dana iz tog Vladinog resora „Vijestima“ je nezvanično rečeno da se ministar pravde Bojan Božović neće uplitati u rad Specijalnog državnog tužilaštva i da neće, po zahtjevu Milatovića, pripremiti predlog za njeno pomilovanje, odnosno oslobađanje od krivičnog gonjenja.