Prema njegovim riječima Bratić nije mogla da prepozna da li je telefon njen, budući da ga je, kako je naglasio Šušić, kupila nekoliko dana prije hapšenja.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Bivšoj ministarki prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesni Bratić su nakon današnjeg saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu SDT, gdje je pozvana da dostavi telefon na pretres, produžene mjere nadzora, saopštio je njen advokat Mitar Šušić.

On je kazao da je Bratićeva nije mogla da prepozna da li je telefon njen, niti da se sjeti šifre, a poručila je da ga ne bi svakako otključala kako se sadržaj ne bi distribuirao medijima, što je, kako je kazala, ranije bila praksa.

Prema njegovim riječima Bratić nije mogla da prepozna da li je telefon njen, budući da ga je, kako je naglasio Šušić, kupila nekoliko dana prije hapšenja.

“Naglasila je da, sve i da može da potvrdi i da bi mogla da se sjeti šifre, da to ne bi učinila imajući u vidu da starost uređaja i vremenski period, te da ne može imati veze smjena direktora 2021. godine sa telefonom koji je kupljen 2026. godine, a da bi eventualno, i sadržaj telefona, privatne poruke, privatne fotografije mogle biti zloupotrijebljene odnosno ekploatisan za distribuciju medijima”, kazao je Šušić.

Bratić je juče poručila da neće dati lozinku, te da će telefon poslati na ekspertizu u Švajcarsku, jer sumnja da su ga tokom njegog boravka u pritvoru već otvarali, prenosi CdM.

“Prilikom oduzimanja nijesam dala lozinku, niti ću to učiniti. U telefonu koji je, igrom slučaja, nov, kupljen po Božiću ove godine, ne može da bude ništa vezano za djelo za koje me terete”, navela je Bratić u objavi na Facebooku.