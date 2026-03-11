Predsjednica EK Ursula fon der Lajen istakla je nepokolebljivu podršku međunarodnom pravu, dok poslanici kritikuju njenu izjavu o "zastaralom" svjetskom poretku.

Izvor: FREDERICK FLORIN / AFP / Profimedia

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen danas je, nakon brojnih kritika na njen govor od prije dva dana o zastarjelom svjetskom poretku, donekle ublažila svoj stav i istakla "nepokolebljivu podršku" međunarodnom pravu. "Dozvolite mi da istaknem jednu važnu stvar. Vidjeti svijet onakvim kakav jeste ni na koji način ne umanjuje našu odlučnost da se borimo za svijet kakav želimo".

EU je osnovana kao mirovni projekat i naša nepokolebljiva posvećenost potrazi za mirom, načelima Povelje UN-a i međunarodnom pravu kao centralnom elementu bitna je danas kao što je bila i prilikom našeg osnivanja, i uvijek ćemo se pridržavati tih načela", rekla je fon der Lajen u svom obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta u raspravi o stanju na Bliskom istoku i pripremama za predstojeći samit.

Evropski put

Njen govor prije dva dana ambasadorima EU protumačen je kao prećutna podrška realpolitici američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Evropa više ne može biti čuvar starog svjetskog poretka, svijeta koji je nestao i neće se vratiti. Uvijek ćemo braniti i podržavati sistem zasnovan na pravilima koji smo pomagali da izgradimo sa našim saveznicima, ali više se ne možemo oslanjati na njega kao jedini način odbrane naših interesa ili pretpostavljati da će nas njegova pravila zaštititi od složenih prijetnji sa kojima se suočavamo.

Stoga moramo izgraditi vlastiti evropski put i pronaći nove načine saradnje sa partnerima", rekla je fon der Lajen ambasadorima EU, koji su se u ponedeljak okupili na diplomatskoj konferenciji.

U obraćanju poslanicima predsjednica Komisije je istakla da ne bi trebalo prolivati suze za iranskim režimom i da su mnogi Iranci slavili pad Hameneija, koji je vladao represijom, nasiljem i strahom.

Represivni režim

"Pod njegovom vlašću, Iranci su živeli u sistemu koji je ušutkavao disonantne glasove i uništavao osnovne slobode. Ranije ove godine, stotine hiljada mladih Iranaca izašlo je na ulice zahtijevajući bolju budućnost. Dočekala ih je brutalna represija.

Više od 17.000 mladića i djevojaka ubijeno je u pokušaju režima da zadrži vlast. Ali zločini ovog režima sežu decenijama unazad. Zatvarao je i mučio vlastite građane. Sponzorisao je terorizam širom regiona, pa čak i na evropskom tlu, i pružio ključnu podršku brutalnom ratu Rusije protiv Ukrajine", rekla je fon der Lajen.

Čelnica evropskih socijalista Iratkse Garsija Perez kritikovala je izjavu predsjednice Komisije da Evropa ne može biti čuvarica starog poretka.

"Problem nije da li je svjetski poredak star ili nov. Problem je kome dopuštate da krši taj poredak. Kada Evropa odgovori popuštanjem, tada se otvaraju vrata autokratama poput Trampa i Netanjahua, i njima je dopušteno da gaze po njemu bez posledica", rekla je Garsija Perez.

Šutnja o ubijenim djevojčicama

"Vaša odgovornost nije da proglasite međunarodni poredak zastarjelim, nego da ga branite", istakla je predsjednica kluba socijalista i demokrata.

Rekla je da fon der Lajen opravdava napad na Iran, riječima da ne treba plakati za tim režimom. "U pravu ste, nijedan demokrat ne plače za diktaturom ajatolaha, režimom koji je brutalno tlačio svoj narod, posebno žene, i koji je decenijama destabilizovao cijelu regiju.

Ali jedno je ne plakati za režimom, a drugo je ćutati pred smrću nevinih, jer mnogi od nas osjećaju veliku tugu za 150 djevojčica koje su američke bombe ubile u školi u Minabu, žao nam je i za 500 civila ubijenih u Libanu u izraelskim napadima", rekla je Garsija Perez.