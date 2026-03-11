Policija je prikupila obavještenja od četvorice aktera incidenta - S. S., V. S., D. B. i M. K.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nesvakidašnji incident dogodio se u ponedjeljak oko 13.30 časova u Piperskoj ulici u Zagoriču, gdje je grupa mladića odlučila da obori na pod i “pretrese” sumnjivog Rusa, jer su zbog medicinske maske i kapuljače, pomislili da je želio da “ugrozi njihovu bezbjednost”.

Očevici su “Vijestima” ispričali da su mladići na grub način “pretresli” Rusa E. J., da je vikao dok je ležao na podu, ali da je nešto kasnije kada je stigla Interventna patrola policije, ipak, odbio da podnese prijavu.

Uprava policije u odgovoru “Vijestima” navodi da su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u ponedjeljak “preduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti u odnosu na događaj koji se oko 13.30 časova dogodio u Piperskoj ulici u podgoričkom naselju Zagorič, ispred jednog ugostiteljskog objekta”.

“Iz prikupljenih obavještenja policija je došla do saznanja da je nekoliko lica, koja su se nalazila na pomenutoj lokaciji, posumnjalo da, njima nepoznata osoba koja im je dolazila u susret, a koja je na licu imala medicinsku masku i kapuljaču na glavi, ima namjeru da ugrozi njihovu bezbjednost. Iz navedenih razloga oni su ovo lice zaustavili, oborili na tlo i pregledali”, piše u odgovoru Uprave policije.

Sa incidentom u Piperskoj ulici upoznat je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, ali se ona na osnovu prikupljenih obavještenja, izjasnio da se u radnjama “ovih lica ne stiču elementi krivičnog djela za čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti”.

Službenici Uprave policije će, kako je pojašnjeno u toj instituciji, prekršajno procesuirati četvoricu mladića shodno Zakonu o javnom redu i miru.