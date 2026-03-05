Kako su dodali, na taj su način, po osnovu utajenog poreza na dohodak fizičkih lica, pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 51.197 eura, što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu budžetu Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija je saopštila da je podnijela krivičnu prijavu protiv pravnog lica “A.&S” Budva i dva ruska državljanina M.K.(53) i N.S.(52) zbog sumnje da je izvršeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju.

“U postupku do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da su prijavljeni M.K. i N.S. krivično djelo koje im se stavlja na teret počinili na način što su postupajući u ime prijavljenog pravnog lica “A.&S”Budva u svojstvu izvršnog direktora, osnivača i ovlašćenog lica, kontinuirano tokom 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godine, u cilju izbjegavanja poreskih dažbina, podizali novac u gotovini sa računa prijavljenog pravnog lica kod poslovnih banaka u Crnoj Gori, bez adekvatne poslovne dokumentacije”, navodi policija.

Kako su dodali, na taj su način, po osnovu utajenog poreza na dohodak fizičkih lica, pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 51.197 eura, što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu budžetu Crne Gore.