Martinović je saopštio da je Uprava policije u krivičnoj prijavi navela nešto što, kako je rekao, „ne bi nijedan pripravnik koji je pošteno završio krivično pravo“ - odnosno da su dvoglede i stare pancire kvalifikovali kao oružje.

Izvor: RTCG/Printscreen

„Da ga strijeljamo ako možemo, pa ćemo poslije dokazivati je li kriv“. Tim riječima je advokat Nikola Martinović opisao tendenciju crnogorskih sudova da određuju pritvor koji bi, u praksi, trebalo da se određuje samo u situaciji kada se procijeni da neka druga mjera ne bi bila efikasna.

On je, gostujući u Informativnoj emisiji 24 sata na Televiziji E, a govoreći o hapšenju i određivanju pritvora do 30 dana Acu Đukanoviću - biznismenu i bratu bivšeg premijera i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, ocijenio da u Crnoj Gori odavno nije strano da nadležni prvo hapse - pa tek onda traže dokaze.

"Acu Đukanoviću se na teret stavlja nedozvoljeno držanje tri puške. Za neke se zna da imaju dozvole, dok se druge mogu naći jer ih je na poklon dobio bivši predsjednik i premijer Milo Đukanović. Na njima je čak i ugravirana posveta" rekao je on.

"Stavili su dvogled kao oružje, pa je taj činjenični navod iz krivične prijave iziskivao da u toku saslušanja kod tužiteljke pitamo je li Aco Đukanović nekad pucao iz dvogleda... Takvo pitanje je, po mom osjećaju, izazvalo nelagodu kod tužiteljke. Upravo zbog takvih pitanja, u pogledu nekih predmeta koje su oni kvalifikovali kao oružje u naredbi za sprovođenje istrage, tužiteljka je izostavila dvoglede, noževe, jedan dio oružja za koji su našli istekle oružane listove koji su glasili na oca Aca Đukanovića i, naravno, izostavila je i ono što je bombastično bilo najavljeno: čuvenih pet komada pancira koji nemaju svojstvo ni oružja - niti pancira, jer su neupotrebljivi" naglasio je on za Televiziju E.

Onda smo, kaže on, došli do toga da se sva priča svela na tri lovačke puške.

"Od kojih za neke imamo dozvole, a za neke ne znamo gdje se nalaze dozvole, a znamo sigurno da ih imaju - iz prostog razloga što se na tim puškama nalaze posvete državnih organa nekadašnjem premijeru i predsjedniku Milu Đukanoviću. Dakle, ako je Ministarstvo odbrane, ili Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo oružje sa posvetom nekome - onda je sasvim sigurno da u tom ministarstvu mora postojati dokaz o tome" rekao je Martinović.

Upitno je, smatra advokat, što se dokazi nijesu pribavili ranije, jer je oružje vlasništvo poznatih lica - Acovog oca i brata, kao što je i on sam poznat svima.

"Pa je veoma čudno što nijesu već pregledane evidencije MUP-a o evidenciji oružja gdje se tačno vidi ko je vlasnik i koje oružje posjeduje" dodao je Martinović.

Ovo je, smatra on, naročito bitno jer pokazuje motivaciju i način sprovođenja postupka.

"Zato što ni na jednoj od tih pušaka nijesu izbrisani ili ispravljeni brojevi, a taj identifikacioni broj je broj pod kojim se svaka puška može naći, ili kod proizvođača, ili kod onoga ko je odobrenje za nošenje tog oružja izdao" istakao je Martinović.

U Crnoj Gori, kako je rekao, odavno nije strano da prvo uhapsite pa tražite dokaze i to, podvlači on, nije specifičnost ovog trenutka - nego pritvor.

"Mi nemamo problem da se utvrdi odakle oružje, ali imamo problem da se zato čovjeku određuje pritvor. Imamo praksu da je strani državljanin na aerodormu prošle godine uhapšen sa oružjem u džepu, a nošenje oružja je teži oblik od držanja oružja, i da smo saopštili kod tužioca kako se to desilo i on ga je pustio da ide kući. Prije petnaestak dana je Veselin Barović takođe bio uhapšen zbog istog djela kao Đukanović i tužiteljka ga je pustila da ide kući da se brani sa slobode. Isti dan kad je Đukanović uhapšen nađeno je više pušaka i pištolja kod jednog Ulcinjanina i on nije privođen... " naveo je Martinović.

Ocijenio je da je ovo neuobičajen postupak i procedura koji će ostaviti gorak ukus jer se, kako je rekao, ne radi o nekom krivičnom djelu za koje je zaprijećena ogromna kazna.

Cijeli događaj bi se, smatra on, sveo na saopštenje sa inicijalima da se ne radi o Acu Đukanoviću.

"Policija svakodnevno nalazi neko nedozvoljeno oružje, oni se čak bave tim da kad isteknu dozvole, kontrolišu kartoteke pa ciljano idu kod tih ljudi kojima su istekli oružani listovi da bi se pohvalili oduzimanjem oružja za koje izdali prethodno dozvole" rekao je Martinović gostujući na Televiziji E.

On je izričit da se pritvor ne određuje za djela za koja je određen Đukanoviću - odnosno neovlašćeno držanje oružja.

"Pritvor zbog bjekstva nije određen prema licu koje ima dva državljanstva kao što je Vesna Bratić i tu se može govoriti o opasnosti da će ona poći u drugu državu... Zašto se Acu Đukanoviću koji nema dva državljanstva ili račun u drugoj državi, a ima ozbiljan kapital u Crnoj Gori, određuje pritvor? On bi bio čovjek koji je lišen bilo kakve racionalnosti kad bi pobjegao i ostavio banku vrijednu milion eura. Ponuđen je pasoš, pritvor u kućnim uslovima jer ima zdravstvene probleme... Postoji sijaset drugih mjera osim pritvora" rekao je on.

Njegovo mišljenje je, kaže, da bi žalba na pritvor trebalo da bude usvojena ili da u najgorem slučaj pritvor bude zamijenjen nekom drugom mjerom.

"Pritvor je zadnja mjera. Njega određujete ako ne možete nekom drugom mjerom postići isti cilj" naveo je Martinović.

Mi, kako je rekao, nemamo ni tužilaštvo ni sudstvo koje je otporno na pritiske.

"Očigledno je da imamo selektivno postupanje. Političari su ti koji kreiraju javno mnjenje i odnos prema pravosuđu. Vidjećete da oni koji su bili zagovornici kritike hapšenja Vesne Bratić, s kojom sam saglasan, nijesu bili ni riječju ni djelom agilni kad su tako hapsili Jelenu Perović. To pokazuje da političke partije nemaju prinicpijelnost" poručio je Martinović podvlačeći da moramo pred zakonom biti svi jednaki.