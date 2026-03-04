Naglašavamo da ovdje ne govorimo o jednom pretresu i o Acu Đukanoviću, već je riječ o pitanju postojanja ili nepostojanja pravne države.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Advokatski tim Aca Đukanovića saopštio je da je pretres njegovog stana u Podgorici sproveden na osnovu netačnih i neprovjerenih informacija policije, ističući da nijedan od predmeta navedenih u zahtjevu za pretres nije pronađen, te najavio pokretanje postupaka protiv odgovornih.

Saopštenje Advokatskog tima Aca Đukanovića prenosimo integralno:

U javnom prostoru posljednjih dana iznose se tvrdnje i interpretacije u vezi sa pretresom imovine Aca Đukanovic a koje ne odgovaraju činjeničnom stanju. Kada se poluinformacije predstavljaju kao činjenice, a insinuacije kao zaključci, dužnost je reagovati, pa javnosti predočavamo jasne i provjerljive podatke u vezi sa tim što se zaista dogodilo prilikom određivanja i sprovođenja pretresa stana Aca Đukanovića.

Pretres nečijeg stana, zasnovan na navodnim saznanjima koja se prihavataju kao precizna, konkretna i operativno ispitana, predstavlja jednu od najozbiljnijih mjera koje Država može preduzeti prema građaninu. Kada se nakon takvog postupanja pokaže da ključni navodi prezentovani Sudu od strane policije – nijesu tačni, otvara se pitanje koje prevazilazi pojedinačni slučaj i zadire u samu srž zakonitosti postupanja i pravne sigurnosti.

Naredbom sudije za istragu Osnovnog suda u Podgorici Rada Ćetkovića, koja je donijeta na zahtjev policije, izvršen je pretres stana Aca Đukanovića u Ulici Vuka Karadžića, u Podgorici. Policija je u zahtjevu za izdavanje naredbe, navela da Aco Đukanović, u svom stanu u Ulici Vuka Karadžića, u Podgorici, neovlašćeno drži veću količinu vatrenog oružja, uključujući automatske puške, više pištolja različ tih marki, kao i veću količinu municije.

Policija je sudiju za istragu dodatno informisala i o navodnim preciznim lokacijama na kojima se oružje nalazi unutar stana, tvrdeći da je smješteno u određenim torbama, na tačno označenim policama i u jasno određenim djelovima stambenog prostora. Policija je sudiji za istragu predočila i da se u stanu Aca Đukanovića nalazi većaa količina policijskih uniformi sa natpisom „SAJ“, kao i vojnih uniformi, kaciga, palica, štitova i drugih predmeta koji svojim izgledom podsjećaju na službenu policijsku opremu.

Nijedan od predmeta precizno navedenih u zahtjevu policije nije pronađen u stanu Aca Đukanovića, pri čemu govorimo o višesatnom pretresu, koji je sproveden do najsitnijih detalja. Kada se tvrdnje takve tž ine pokažu kao neosnovane, ne može biti riječ i o procesnoj formalnosti. Postavlja se pitanje – kako su takve informacije uopšte ocijenjene kao pouzdane, na osnovu čega su prezentovane Sudu i da li je Sud bio doveden u zabludu?

Posebno zabrinjava to što sudiji za istragu nije saopšteno na koji način su policijska saznanja pribavljena, niti je obrazložena njihova vjerodostojnost. Javno su plasirane i informacije da je iz stana Aca Đukanovića izuzeta dokumentacija koja predstavlja osnov za vođenje drugih sudskih postupaka. Takvi navodi nijesu tačni. Jedini predmet izuzet tokom pretresa bio je običan pamflet. Sve drugo predstavlja konstrukciju koja je očigledno kreirana kako bi se stvorio privid zakonitosti i kako bi se opravdalo postupanje nadležnih organa.

Naglašavamo da ovdje ne govorimo o jednom pretresu i o Acu Đukanoviću, već je riječ o pitanju postojanja ili nepostojanja pravne države. Da li je dovoljno iznijeti neprovjerenu priču, čija je nepouzdanost, potom, potvrđena i samim rezultatom pretresa stana, pa da nečiji dom bude otvoren i pretražen?

Smatramo da je nužno da se Uprava policije Crne Gore javno oglasi i pruži jasno objašnjenje u vezi sa tim kako je došlo do očiglednog propusta u prikupljanju i provjeri informacija, kao i da li je u konkretnom slučaju došlo do zloupotrebe ovlašćenja.

S druge strane, ovaj primjer jasno ukazuje na potrebu da pravosudni organi posvete znatno veću pažnju temeljnoj i suštinskoj provjeri podataka koje im dostavlja Uprava policije Crne Gore, naročito kada se ti podaci zasnivaju na neidentifikovanim izvorima.

Automatsko prihvatanje operativnih saznanja državnog organa, bez njihove provjere i obrazloženja, dovodi do opasnog disbalansa u sistemu zaštite prava, jer takvo postupanje pretpostavlja nepogrješivost jedne strane i sužava prostor za institucionalnu kontrolu zakonitosti.

Mišljenja smo da, bez jasnog i obrazloženog odgovora na naša pitanja, sigurnost i nepovrjedivost svakog doma u Crnoj Gori, kao ustavna kategorija, postaje samo pravna floskula. Napominjemo da će, u najkraćem roku, biti inicirani odgovarajući postupci protiv svih službenih lica koja su prekršila ili prekoračila svoja ovlašćenja.