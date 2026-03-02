Biznismenu Acu Đukanoviću je na predlog Osnovnog državnog tužilaštvu u Nikšiću, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva.

Izvor: YouTube/Screenshot/BALKAN ONLINE

“Osnovano se sumnja da je A.Đ. u svojoj kući u Nikšiću, neovlašćeno držao oružje i municiju”, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva.

Iz Osnovnog suda u Nikšiću je saopšteno da je rješenjem sudije za istragu Đukanoviću određen pritvor zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

“Utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je osumničeni A.Đ. izvršio krivično krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija što proizilazi iz odbrane osumnjičenog, kao i iz zapisnika, službenih zabilješki i foto dokumentacije Uprave policije Crne Gore”, piše u obrazloženju Suda.

Sudija za istragu Sava Mušikić je, dodaje se, u konkretnom mišljenja da stoje okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao pobjeći i biti nedostupan državnim organima Crne Gore u daljem toku postupka, piše CdM.

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od 24 časa od časa uručenja rješenja i o njoj odlučuje vanraspravno krivično vijeće ovoga suda.

Njegov advokat Nikola Martinović je sinoć nakon saslušanja Đukanovića kazao da sudija Mušikić ima rok da donese odluku do noćas do 2.30 časova nakon ponoći.

Đukanoviću tada ističe zadržavanje od 72 sata, koji mu je odredila tužiteljka Vanja Sinđić. Ona je ujedno tražila da se Đukanoviću odredi pritvor do 30 dana.

Martinović je rekao da su iz krivične prijave izuzeti panciri pronađeni tokom pretresa porodične kuće Đukanovića u naselju Rastoci.

“U odnosu na krivičnu prijavu od sinoć donijeta je naredba o sprovođenju istrage u kojoj nema jedan dio predmeta koje je tužiteljka stavila u krivičnoj prijavi, odnosno koje je policija identifikovala kao krivično djelo. U prvom redu sada više nema pancira jer to niti je krivično djelo, nema nekog oružja koje je toboš postojalo, za koje su utvrdili da ima dozvolu. I dalje postoje neka oružja za koja ja tvrdim da postoji dozvola, oni je nisu mogli naći, ali naći ćemo je mi”, rekao je Martinović, prenosi portal RTNK.

Martinović je istakao da je Aco Đukanović odgovarao na sva pitanja sudije koji ga je detaljno ispitao što po zakonu treba da ispita.

Uz grupu građana koja je sinoć dala podršku Đukanoviću, bili su i supruga i sin njegovog brata Lidija i Blažo Đukanović.

Đukanović je uhapšen u noći između petka i subote, nakon što je u porodičnoj kući u Rastocima pronađeno više komada oružja.

“Lovački karabin marke ‘mauser’ sa optičkim nišanom, u ilegalnom posjedu. Puška marke ‘brno’ sa optičkim nišanom marke ‘busnell’, u ilegalnom posjedu. Puška sačmarica nepoznate marke, u ilegalnom posjedu. Pištolj nepoznate marke, u ilegalnom posjedu. Lovački karabin marke ‘M-48’, u ilegalnom posjedu. Pištolj marke ‘CZ 99 PARA’ sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije i oružnim listom na ime pokojnog člana porodice. Preko 400 komada municije različite marke i kalibra. Tri prazna okvira. Pet zaštitnih balističkih pancira. Dvogled marke ‘zeiss’”, kazali su iz UP.

Advokat Nikola Martinović, koji brani Đukanovića je novinarima ranije kazao da je policija u objektima njegovog branjenika pronašla više komada oružja i municije, ali, kako je istakao, Đukanović nema nikakve veze sa tim.

“U pitanju staro oružje od pokojnog oca Aca Đukanovića za koje posjeduju dokumentaciju, a neko je dar njegovom bratu Milu i to oružje je sa posvetom. Policija je svo to oružje uzela, ono će biti predmet vještačenja i oko toga mislim da neće biti nikakvog spora, i Aco je saglasan da se to izvještači, uzet je DNK”, kazao je nakon saslušanja advokat Nikola Martinović, piše CdM.