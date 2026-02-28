On je uhapšen po nalogu nikšićkog ODT-a zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Izvor: YouTube/Screenshot/BALKAN ONLINE

Đukanović je ranije danas doveden na saslušanje u zgradu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, a sat nakon toga, u zgradu su ušli advokati Ana Đukanović, Neda Ivović i Nikola Martinović.

On je uhapšen po nalogu nikšićkog ODT-a zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, prenose "Vijesti".

"Osnovano se sumnja da je A. Đ. u svojoj kući u Nikšiću neovlašćeno držao oružje i municiju", saopštilo je ranije danas to tužilaštvo.

Uprava policije je danas saopštila da su u Nikšiću, prilikom pretresa porodične kuće u Rastocima, pronašli veću količinu vatrenog oružja i municije: lovački karabin „Mauser“ sa optičkim nišanom, u ilegalnom posjedu; pušku marke „Brno“ sa optičkim nišanom marke „Busnell“, u ilegalnom posjedu; pušku sačmaricu nepoznate marke, u ilegalnom posjedu; pištolj nepoznate marke, u ilegalnom posjedu; lovački karabin „M-48“, u ilegalnom posjedu; pištolj „CZ 99 PARA“ sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije i oružnim listom na ime pokojnog člana porodice; više od 400 komada municije različite marke i kalibra; tri prazna okvira; pet zaštitnih balističkih pancira; dvogled marke „Zeiss“.

"Vijesti" su jutros objavile da je, prema nezvaničnim saznanjima lista, nekoliko skupocjenih satova popisano i fotografisano tokom pretresa Đukanovićevog stana, a da su policajci fotografisali i određenu dokumentaciju, posloženu u nekoliko registratora. Prema istim informacijama, riječ je o skupocjenim ručnim časovnicima.

Policija je danas zvanično saopštila da su tokom pretresa u Podgorici izuzeli određenu dokumentaciju, o čemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, "te će povodom navedenog biti formiran predmet u cilju daljeg postupanja."

"Zbog zaštite interesa postupanja policijskih službenika, u ovom trenutku nijesmo u mogućnosti da saopštimo više informacija za aktivnosti izvedene na teritoriji Podgorice", kazali su tada.