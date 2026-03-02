Bijela kuća se oglasila o ratu sa Iranom.
Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit oglasila se o ratu Izraela i Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Vojna operacija "Epski bijes" počela je u subotu 28. februara kada je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, a ona je otkrila da je dosad ubijeno čak 49 visokih zvaničnika Irana, prenosi britanski "Gardijan".
"U subotu, predsjednik Tramp je dao jasne ciljeve i objasnio američkom narodu za vojnu operaciju 'Epski bijes'. Dozvolite mi da objasnim.
Uništavanje raketa dugog dometa kod iranskog režima, onesposobljavanje iranske mornarice i nedozvoljavanje iranskom režimu da steknu nuklearno oružje. Ubijanje terorista je dobro za Sjedinjene Države.
Ubijeno je 49 visokih zvaničnika iranskog režima. Uključujući i vrhovnog vođu Alija Hamneija", navela je ona u velikoj objavi na svom "X" nalogu.
On Saturday, President Trump released a statement laying out clear objectives to the American people for Operation Epic Fury.— Karoline Leavitt (@PressSec)March 2, 2026
Let me reiterate them:
Destroy the Iranian regime’s missiles and raze their missile industry to the ground.
Annihilate the Iranian regime's Navy.…