Bijela kuća se oglasila o ratu sa Iranom.

Izvor: Youtube Printscreen/ earthTV

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit oglasila se o ratu Izraela i Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom. Vojna operacija "Epski bijes" počela je u subotu 28. februara kada je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, a ona je otkrila da je dosad ubijeno čak 49 visokih zvaničnika Irana, prenosi britanski "Gardijan".

"U subotu, predsjednik Tramp je dao jasne ciljeve i objasnio američkom narodu za vojnu operaciju 'Epski bijes'. Dozvolite mi da objasnim.

Uništavanje raketa dugog dometa kod iranskog režima, onesposobljavanje iranske mornarice i nedozvoljavanje iranskom režimu da steknu nuklearno oružje. Ubijanje terorista je dobro za Sjedinjene Države.

Ubijeno je 49 visokih zvaničnika iranskog režima. Uključujući i vrhovnog vođu Alija Hamneija", navela je ona u velikoj objavi na svom "X" nalogu.