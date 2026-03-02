Pokrenuti su razgovori o potencijalnoj organizaciji ili suorganizaciji ozbiljnijih FIBA takmičenja u Crnoj Gori.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Crna Gora želi da bude organizator ozbiljnih evropskih takmičenja, kazao je na konferenciji za novinare predsjednik KSCG Dragan Bokan nakon sastanka sa prvim čovjekom FIBA Evrope, Horheom Garbahosom.

„Razgovarali smo o mnogim temama i mislim da potvrđujemo ono što je Košarkaški savez bio i do sada, a to je da je bio na ozbiljnom organizacionom nivou kada je u pitanju saradnja sa FIBA-om. Gospodin Garbahosa je već bio u prilici da razgovara sa predstavnicima KSCG posljednjih nekoliko godina. Ovo je drugi put da razgovara sa novim rukovodstvom KSCG, već smo imali prilike da razgovaramo u Finskoj. Zahvalan sam na komunikaciji koju često imamo po pitanju saradnje KSCG sa FIBA-om. Pokrenuli smo razgovor u smjeru organizacije značajnijih takmičenja u Crnoj Gori. Razgovarali smo kako unutar članica FIBA Evrope unaprijediti logistiku saradnje, rad sa mladim igračima, te smo se osvrnuli na najznačajnija pitanja - kuda ide evropska košarka i šta očekujemo od reorganizacije o kojoj se sve više priča“, kazao je Bokan.

Pokrenuti su razgovori o potencijalnoj organizaciji ili suorganizaciji ozbiljnijih FIBA takmičenja u Crnoj Gori.

„Izrazili smo želju da u naredne četiri godine budemo kandidati za organizaciju ili suorganizaciju ozbiljnijih FIBA takmičenja i u muškoj i u ženskoj košarci. Konkretnije ćemo o tom pitanju razgovarati i na našem narednom sastanku u Minhenu. Želimo našoj državi da osiguramo značajna FIBA takmičenja,“ kazao je Bokan.

Na pitanje da li bi KK Budućnost Voli učestvovala u FIBA takmičenjima, Bokan, predsjednik podgoričkog kluba, je odgovorio:

„Mi ćemo kao ozbiljan klub razmotriti sve što bude nudila nova organizacija FIBA Evrope. Smatram da Budućnost mora biti dio lanca koji osigurava najjača takmičenja. Siguran sam da kao klub koji ima najviše navijača u Crnoj Gori, od kojeg se najviše očekuje, ne smijemo uskraćivati put prema najvećim takmičenjima. Budućnost uvijek skreće pažnju na sebe organizacijom, povećanjem budžeta i igranjem na takmičenjima koja privlače najviše navijača. Kao predstavnik KSCG u FIBA-i želim da dam doprinos dobroj reorganizaciji evropske košarke gdje će doći do pomirenja između FIBA i Eurolige, te da zajedno prevaziđemo sve izazove“ naveo je Bokan.