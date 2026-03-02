Plavska policija je podnijela nadležnom Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu krivičnu prijavu protiv četiri javna funkcionera.

U saopštenju se navodi da su oni osumnjičeni za uništenje životne sredine i pričinjenu materijalnu štetu od preko pet miliona eura.

"Službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Sjever', Odjeljenja bezbjednosti Plav, u sklopu kontinuirane borbe protiv svih oblika ekološkog kriminala, sa posebnim akcentom na identifikaciju nezakonitosti u zonama od posebnog ekološkog značaja – zaštićenim područjima nacionalnih parkova Crne Gore, podnijeli su nadležnom Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu krivičnu prijavu protiv četiri javna funkcionera", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje u saopštenju, protiv Gazdića je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nepreduzimanje mjera zaštite životne sredine, u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje životne sredine.

"Takođe, zbog sumnje da su, za vrijeme rukovođenja JP Nacionalni parkovi CG, počinili krivično djelo oštećenje životne sredine u sticaju sa krivičnim djelom prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka, podnijeta je krivična prijava protiv M.Đ. – direktorice JP Nacionalni parkovi Crne Gore, kao i protiv dva bivša direktora JP Nacionalni parkovi CG: V.M., koji je rukovodio u periodu od novembra 2022. godine do septembra 2024. godine, i A.B., koji je rukovodio u periodu od novembra 2021. godine do oktobra 2022. godine", ističe se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su prijavljeni, kako se sumnja, izvršili navedena krivična djela tako što su, nepreduzimanjem obaveznih mjera i radnji iz svoje nadležnosti, omogućili nekontrolisano širenje štetnog insekta – potkornjaka u zoni NP Prokletije, što je dovelo do masovnog uništenja više od 120.000 stabala smrče, jele i zaštićene vrste molike na površini većoj od 300 hektara.

Time je, dodaju iz UP, pričinjena materijalna šteta veća od pet miliona eura, a istovremeno izazvano trajno i nepovratno oštećenje životne sredine u široj mjeri i većem obimu.

"Naime, kriminalističkom obradom prikupljeni su dokazi koji ukazuju da su prijavljeni, iako su kontinuirano bili upoznati sa pojavom štetnog insekta potkornjaka i razmjerama nastale štete, suprotno zakonom propisanim obavezama, Planu i programima upravljanja Nacionalnim parkovima CG, te rješenju inspektora šumarstva, lovstva i zaštite bilja, svjesno propustili da preduzmu obavezne mjere sanitarne sječe. Na taj način su u zoni NP Prokletije omogućili masovnu pojavu i nekontrolisano širenje potkornjaka, prouzrokujući dugotrajnu i teško sanabilnu štetu životnoj sredini, što je dovelo do uništenja četinarske šume na velikom broju lokacija, na površini od oko 300 hektara", piše u saopštenju UP.

Dodaju i da je nepreduzimanje propisanih mjera dovelo do višestrukih ekoloških posljedica i nanijelo značajnu štetu životnoj sredini, uključujući gubitak biodiverziteta i staništa zaštićenih vrsta biljaka i životinja koje direktno zavise od zdravih četinarskih šuma.

"Povećan je rizik od erozije zemljišta, klizišta, smanjenja kvaliteta vazduha i bujičnih poplava, kao i rizik od izbijanja požara usljed velike koncentracije suvih stabala u šumi, što predstavlja direktnu prijetnju cjelokupnom šumskom ekosistemu. Uprava policije snažno nastavlja aktivnosti u borbi protiv svih oblika ekološkog kriminala, definisanog kao jednog od nacionalnih prioriteta, sa posebnim fokusom na očuvanje životne sredine i zaštitu prirodnih resursa Crne Gore", zaključuje se u saopštenju.