Pritvor je okrivljenima produžen zbog opasnosti od bjekstva kao i radi nesmetanog vođenja postupka, a u pitanju je krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna i koje je posebno teško zbog načina izvršenja ili posljedica.

Vijeće Vrhovnog suda produžilo je pritvor još tri mjeseca Vuku i Vladu Banićeviću zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, kao i četiri krivična djela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga.

“Neime, Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore od 26. februara 2026. godine za produženje pritvora protiv okrivljenih V. B. i V. B. donijelo je rješenje da se okrivljenima produži pritvor za još tri mjeseca, odnosno do 03. juna 2026. godine”, saopšteno je iz tog suda.

Prema navodima iz rješenja, postoji osnovana sumnja da su V. B. i V. B. bili pripadnici kriminalne organizacije koja je djelovala u međunarodnim razmjerama, sa kriminalnim planom da se opojna droga kokain iz Ekvadora prenosi i prodaje na teritoriji Evrope, pri čemu se navodi i prenošenje u luku Antverpen u Belgiji.

“Okrivljeni su, kako se sumnja, imali zadatak da učestvuju u krijumčarenju opojne droge kokain i da preduzimaju druge radnje po uputstvima i naredbama organizatora kriminalne organizacije”, kazali su iz Vrhovnog suda.

“Njima je pritvor prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 09. decembra 2025. godine, zatim produžen rješenjem Krivičnog vijeća tog suda od 26. decembra 2025. godine, tako da im po ovom rješenju Vrhovnog suda Crne Gore, pritvor može trajati do 03. juna 2026. godine”, zaključuju iz tog suda.