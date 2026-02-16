Nekadašnja ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić uhapšena je u akciji Specijalnog policijskog odjeljenja, a po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Izvor: Facebook/Ujedinjena Crna Gora

Bratić je prvo privedena, pa saslušana u prostorijama SPO.

,,Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje je, u Podgorici, lišilo slobode jedno lice, zbog postojanja osnova sumnje da je učinilo krivično djelo zloupotreba službenog položaja", naveli su iz SDT, piše Pobjeda.

Vesna Bratić je izabrana za ministarku prosvjete, nauke, kulture i sporta u Vladi premijera Zdravka Krivokapića.

U prvoj polovini mandata smijenila je gotovo sve direktore škola u Crnoj Gori.

Bratić je razrješenja u prosvjeti pravdala depolitizacijom školstva, tvrdeći da je dio smijenjenih direktora "zloupotrijebio obrazovne ustanove u političke svrhe".