Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Suđenje okrivljenima za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić odloženo je danas u Višem sudu u Podgorici za11. decembar.

Sudija Radovan Vlaović kaznio je sa 1.000 eura advokata Marka Radovića, branioca optuženog Gorana Rakočevića, pišu Vijesti.

Radović je kažnjen zbog nedolaska na ročište glavnog pretresa.

Rakočević nije bio saglasan da ga danas brani advokat Miloš Vuksanović, po zamjeničkom punomoćju Radovića.

Predmet optužnice je napad na Lakić, od 8. maja 2018. godine, teško ubistvo Miodraga Kruščić, 21. maja 2018. godine i krijumčarenje 554 kilograma marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.