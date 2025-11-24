Danas su odbranu iznosili optuženi Mario Milošević i Aleksandra Ljumović. Optuženi Goran Rakočević je danas u pojedinim djelovima dopunio svoj iskaz iz odbrane.

Pred podgoričkim Višim sudom danas je iznošenjem odbrane nastavljeno suđenje povodom postupka koji se vodi zbog napada na novinarku Oliveru Lakić i ubistva Miodraga Kruščića, prenosi Dan.

U sudnici je danas bila prisutna i Olivera Lakić koja u ovom postupku ima status svjedoka oštećenog. Ona je nakon određenog vremena morala proceduralno da napusti sudnicu, dok optuženi ne završe sa iznošenjem odbrane. Sud je za srijedu planirao da sasluša Lakić u svojstvu svjedoka oštećenog.

Optuženi Milošević je negirao kirivcu i negirao izvršenje krivičnog djela i navode iz optužnice. On je, između ostalog, kazao da SKY poruke iz ovog postupka, koje su "zalutale" jer idu odbrani u korist, potvrđuju da se ovdje radi o trgovini policije i podmetanje optužnice a na čelu čega je Veselin Veljović, piše Dan.

Postipak vodi sudija Radovan Vlaović a optužnicu zastupa specijalna tužiteljka Nataša Bošković.

"Ova optužnica udaljava od istine":

"Nemam nikave veze sa navodima iz optužnice. Danas prisustvujem tuđem suđenju. Žao mi je zbog ovoga što se dogodilo Miodragu, ali ja sa tim nemam veze. Sa njim sam bio u dobrim odnosima, bez loše riječi više od 20 godina. Ne poznajem nikoga ko bi mu bilo šta loše želio. Da sam imao bilo kakvu informaciju ne bih dozvolio da se nešto takvo dogodi. Suluda je tvrdnja tužilaštva da sam ja to uradio, nisam i ne bih nikad, ni pod kakvim okolnostima", istakao je Milošević tokom iznošenja odbrane.

Dodao je da nije član ni jedne kriminalne organizacije.

"Što se tiče Olivere Lakić, i ako se ne teretim tim djelom optužnice imam potrebu da kažem da nikad ne bih dozvolio da joj se bilo šta dogodi. Zaštitio bih je, kao što sam puno puta zaštitio žene. Mislim da sve ovo Lakić zna, kao i što zna ko je stvarno krivac i da po ovoj optužnici neće dobiti pravdu. Ovo je put koji nas udaljava od istine i stvarnog krivca", kazao je Milošević.

Naveo je da je ova optužnica podignuta pod pritiskom, u cilju određivanja pritvora.

"Meni ova optužnica liči na punjenje frižidera, bez plana ishrane sa stavom "poješću nešto od toga kad ogladnim". Najvažnije je da ako neko otvori frižider da vidi da ima svega" , naveo je Milošević.

On je sudu naveo da godinama nikog ne interesuje da se sazna istina i da se uporedo sa ovim suđenjem vodi postupka u Skupštini - Anketni odbor kako bi određeni prikrili svoja nepočinstva.

"Pitanje za tužiteljku - zašto štiti V.V.":

"Dvije osobe su još ostale koje su učestvovale u fabrikovanju ove optužnice a da nisu u zatvoru. Pitanje za tužiteljku - zašto štiti V.V., kojeg i sama gospođa Lakić označava kao krivca a za kojeg cijela Crna Gora zna da jeste. Krenulo je iz toga i svaljivanje krivice za Miodraga Kruščića, kako bi se moglo trgovati. Moje pitanje tužiteljki - zašto nije uzela izjavu od svjedoka koji je bio dobrovoljan tužilaštvu. Tužilaštvo je dopustilo da ubiju momka koji je imao saznanja za više od deset ubistava, i za ovo", upitao je Milošević.

On se osvrnuo i na Bajrama Pistu, koji je svjedok saradnik u nekoliko predmeta.

" Zašto nisu uzeti snimci i evidencija posjeta iz UIKS-a za Bajrama Pistu. Da vidimo šta je Baković radio sa njim, šta je dogovarao, mada je to jasno kroz njegov iskaz. Bilo bi zanimljivo da se vidi ko je Bajrama Pistu posjećivao od službenika policije u UIKS-u. Kada već neće tužiteljka, ja pozivam nadležne organe da to ispitaju i da na poligraf saslušaju sve po spisu posjeta", kazao je optuženi.

"Istragu aktiviraju po potrebi":

Podsjetio je da se istraga u ovom postupku vodi od 2018. i da se aktivira po potrebi.

"2019. sam prvi put saslušan povodom ovih optužbi, u prisustvu 4,5 tužilaca. Tada sam dao izjavu i nisu mi odredili pritvor, tu se sve završilo. U februaru 2020. sam saslušan za drugo krivično djelo, u takođe optužnici sa kojom nemam nikave veze, što ću i dokazati. Kada je posle saslušanja određeno da nema osnova da se odredi pritovr pošao sam u CB po liče stvari, bez lisica, kao slobodan čovjek. Da bi me pozvao u kancelariju inspektor Nemanja Vujošević i saopštio da sam uhapšen zbog ovog krivičnog djela. Ja sam se tada pozvao na zakon o ekstradiciji. On je na to rekao da je dobio naređenje da ne smije da me pusti i da je zakon nevažan. Insistirao sam da mi pozovu advokata. On je pozvao tužiteljku Maju Jovanović koja mu je rekla da ne može ništa za mene što tražim. Podnio sam tužbu protiv inspektora, koja je eksprensno odbačena, nisu me ni zvali za izjavu", detaljno je sudu pojasnio optuženi Milošević.

Dalje je kazao da je zatim 27.2.2020. odveden u tužilaštvo.

"Posle nekoliko sati provedenih u hodniku neka djevojka mi je uručila rešenje o pritvoru za krivično djelo koje je poput onog za koje je čuveni poznavalac prava sudija Bašović u jednom postupku ustanovio da nema osnova za pritvor. Na pitanje šta je sa ovim predmetom rečeno mi je da je to nebitno. Nakon tri godine kako mi je istekao pritfvor, postao je ovaj predmet važan. Zašto nije istraga bila 2020., 20201..", kazao je pred sudom Milošević.

On je tokom svoje odbrane detaljno osporio i SKY ecc komunikaciju koju je tužilaštvo predložilo kao dokaz u ovom postupku.

"Svoje neosnovanje tvrdnje SDT pokušava da potkrijepi sa nekakvim navodnim porukama sa SKY ecc aplikacije. I ako te poruke nemaju nikave veze, sve i da je istina šta piše i da su validne pred sudom, moram da primjetim da su to poruke koje nikada nisam napisao" istakao je optuženi Milošević.

On je ukazao da nalog za navodnu SKY komunikaciju koji njemu pripisuje tužilaštvo ima devet glasovnih poruka a da ni na jednoj od njih nije prepoznao svoj glas. Ukazao je i na stav Evropskog suda za ljudska prava koji se odnosi na to da da bi SKY bio dokaz mora procedura da poštuje domaće zakonodavstvo.

Ljumović negirao optužbe:

Optuženi Aleksandra Ljumović takođe je negirao krivicu i izvršenje krivičnog djela.

"Na teret mi je stavljeno djelo sa kojim nemam veze. 5.3.2019. uhapšen sam na Aerodromu Podgorica, kada sam sletio sa puta. Došao sam jer mi je familija rekla da je bila policijska kontrola zbog mog automobila. Ispostavilo se da je to auto snimljeno na nekoj ruti. Vozio s am ga svuda i tom rutom, i u BiH, i po Hrvatskoj, Makedoniji....U istragu sam proveo šest mjeseci. Tužilaštvo nije imalo osnova da podigne optužnicu. Ja sam izašao iz pritfvora i nastavio život van Crne Gore. Sve dok me nisu uhapsili po potjernici za isto krivično djelo. Stavljeno mi je na teret djelo sa kojim nemam veze. Uhapšen sam pred ženom i djecom. Tražim da mi sud ukine pritvor", naglasio je optuženi Ljumović.

Suđenje se nastavlja u srijedu.