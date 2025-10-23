Optuženi Mario Milošević kazao je danas pred Višim sudom u Podgorici da se suđenja ne odvijaju u razumnom roku te da je on već osam godina u istrazi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je to izjavio u nastavku suđenja optuženima za ubistvo Miodraga Kruščića i napada na novinarku Oliveru Lakić koje je i danas odloženo, prenosi Pobjeda.

Osim toga, Milošević je odbio da ga brani advokatica Dajana Koprivica, koja mu je dodijeljena po službenoj dužnosti.

"Ne želim da me zastupa, nemam ništa protiv nje pritvatno i profesionalno, ali odbijam saradnju zbog razloga koji su obrazloženi u otvorenom pismu protesta pritvorenika", naglasio je Milošević.

Ponovo se osvrnuo na problem dužine trajanja pritvora i dodao da je nije moguće spremiti odbranu kad imaju jedan kompjuter, a 700 je pritvorenika.

"Može li jedno suđenje da se završi za dvije godine, a ne da se čeka da pritvor istekne?", upitao je Milošević, obraćajući se sudiji Radovanu Vlaoviću.

Sudija Vlaović je, sa druge strane, naglasio da bi se suđenje odvijalo u razumnom roku, da se dešavaju određene opstrukcije koje ga usporavaju, piše Pobjeda.

"Zbog toga se i nalazimo u određenom zastoju", kazao je on i donio rješenje kojim se odbija zahtjev o izuzeću advokatice Koprivice iz predmeta.

Prethodno, branilac Gorana Rakočevića, advokat Stefan Jovanović podnio je zahtjev da za izuzeće, međutim sud je to odbio.

Pored toga, sudija Vlaović je advokata Jovanovića kaznio 1000 eura, jer se nije pojavio na današnjem ročištu.

"Poziv mu je bio uredno uručen", dodao je on.

Optuženi Rakočević kazao je da će imati branioca, kada mu se omogući pravo na pravično suđenje.

"Želim da mi se omogući uvid u spise, da mi se dostave iskopirani, a ne na CD jer je u ovoj situaciji nemoguće spremiti odbranu", kazao je Rakočević.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva obuhvaćeni su Milan Vujotić, Goran Rakočević, Filip Bešović, Sanja Božović, Veselin Bubanja, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Darko Lalović, Branislav Karadžić, Mario Milošević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Goran Vukčević, prenosi Pobjeda.

Oni se terete za više teških krivičnih djela, uključujući stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, nedozvoljeno držanje oružja i neovlašćenu proizvodnju i promet droga.

Pored optužbe za napad na nekadašnju novinarku „Vijesti“ Oliveru Lakić 8. maja 2018. godine i ubistvo Miodraga Kruščića 21. maja 2018. godine, ova grupa se tereti i za krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru 26. januara 2021. godine.