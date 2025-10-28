Suđenje optuženima za ubistvo Miodraga Kruščića i napad na novinarku Oliveru Lakić, odloženo je danas u Višem sudu u Podgorici za 24. novembar.

Optuženi Mario Miloševic kazao je pred sudom da nema gdje da pregleda dokaze u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) u Spužu, pišu Vijesti.

Kazao je i da mu "prostorija izgleda kao boks za kerove".

Optužnicom su obuhvaćeni Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Filip Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović.

Oni se terete i za krijumčarenje 554 kilograma marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.

"Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem Kvso br. 39/23, potvrdilo je optužnicu, Kt-S br.265/20, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 14 optuženih lica i to: M.V., G.R., F.B., F.K., S.B., V.B., L.B., D.V., D.L., B.K., M.M., M.S., A.Lj. i G.V., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teška tjelesna povreda, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Predmet optužnice je, između ostalog, napad na novinarku 'Vijesti', oštećenu Oliveru Lakić, od 8. maja 2018. godine, teško ubistvo oštećenog Miodraga Kruščić, 21. maja 2018. godine i krijumčarenje 554 kg opojne droge marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine", navedeno je ranije u saopštenju specijalnog tužioca i portparola Specijalnog državnog tužilaštva Vukasa Radonjića, javljaju Vijesti.