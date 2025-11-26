U nastavku suđenja za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke “Vijesti” Olivere Lakić, danas je u Višem sudu u Podgorici okrivljeni Mario Milošević nastavio sa iznošenjem odbrane.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predmet optužnice je napad na novinarku "Vijesti", oštećenu Oliveru Lakić, od 8. maja 2018. godine, teško ubistvo oštećenog Miodraga Kruščića, 21. maja 2018. godine i krijumčarenje 554 kg opojne droge marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine, pišu Vijesti.

Milošević je takođe, kao i na prethodnom glavnom pretresu 24. novembra, osporio kriptovanu Skaj komunikaciju kao dokaz.

Ukazao je na odluke evropskih sudova i pozvao se na njih povodom osporavanja Skaja kao dokaza.

Napomenuo je da je Francuska obustavila Skaj sudske postupke i čeka odgovor Evropskog suda za ljudska prava, navode Vijesti.

"Francuska sumnja sama na sebe, a mi im i dalje vjerujemo. Postavljam pitanje Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), gdje su bili telefoni za koje se mi teretimo za vrijeme takozvanog presretanja poruka. Vjerujem u institucije moje države, da će me zaštititi od ove klevete, i mene i moju porodicu. Pažljivo ću pratiti proces, da vidim kako tužilaštvo misli da dokaže nešto što ne postoji. Više od sedam godina sam u pritvoru zbog nečega sa čime nemam veze. Ugrožena su mi sva prava i pravo na suđenje u razumnom roku. Od vas tražim ukidanje pritvora, kako bi poslije toliko godina mogao da se posvetim porodici i djeci. Predlažem da mi odredite jemstvo i kućni pritvor. Kao dodatnu garanciju moga prisustva smatrajte moju izjavu u kojoj tražim da me oglasite krivim ako zakasnim na jedno ročište, iako nemam veze sa krivičnim djelom koje mi se stavlja na teret", rekao je Milošević u odbrani, prenose Vijesti.

On je kazao da je u medijima objavljena komunikacija tadašnjeg predsjednika Višeg i predsjednice Vrhovnog suda, što po njegovoj ocjeni znači da je u ovom postupku cilj samo njegov pritvor.

"U medijima je mogla da se vidi komunikacija tadašnjeg predsjednika Višeg suda i predsjednika Vrhovnog suda, koja potvrđuje da je cilj ovog postupka pritvor. Govorili su o meni, o mom pritvoru. To je potvrda svega što sam govorio, da je cilj bio samo pritvor i da sam ja bio meta", smatra Milošević.

On je sudu kazao da je do potvrđivanja ove optužnice došlo na zahtjev odbrane, kako bi se što prije završila ova farsa.

Suđenje se nastavlja 4. decembra.

Optužnicom su obuhvaćeni Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Filip Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović.

Oni se terete i za krijumčarenje 554 kilograma marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.

"Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem Kvso br. 39/23, potvrdilo je optužnicu, Kt-S br. 265/20, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 14 optuženih lica i to: M. V., G. R., F. B., F. K., S. B., V. B., L. B., D. V., D. L., B. K., M. M., M. S., A. Lj. i G. V., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teška tjelesna povreda, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Predmet optužnice je, između ostalog, napad na novinarku "Vijesti", oštećenu Oliveru Lakić, od 8. maja 2018. godine, teško ubistvo oštećenog Miodraga Kruščića, 21. maja 2018. godine i krijumčarenje 554 kg opojne droge marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine", navedeno je ranije u saopštenju specijalnog tužioca i portparola SDT-a Vukasa Radonjića.