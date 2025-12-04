Sud je odbio predlog advokata Marka Radovića, sa kojim je bila saglasna i Lakić i tužiteljka, da se davanje iskaza Lakić audio-vizuelno snimi.

Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno suđenje povodom postupka koji se vodi zbog napada na novinarku Oliveru Lakić i ubistva Miodraga Kruščića, prenosi Dan.

Suđenje je nastavljeno saslušanjem svjedoka. Tako su danas saslušani: svjedok oštećena Olivera Lakić, svjedok Jelena Jovanović i svjedok Mladen Milutinović. Maja Ljumović se pozvala na zakonsko pravo da ne svjedoči jer je supruga od jednog od optuženih.

Sud i advokati i tužiteljka su bili saglasni da neće insiatirati da Olivera Lakić ponovo, na neki način, prolazi kroz teške momente prisjećajući se kroz davanje iskaza detalja koje je doživjela kada je pucano na nju.

Lakić je na pitanje specijalne tužiteljke kazala da je u Vijestima radila od aprila 2001. do 2020.

"Uglavnom sam se bavila pisanjem o organizovanom kriminalu i korupciji. Bavim se i danas novinarstvom u Libertas presu. Detalje mog istraživačkog rada možda je najbolje pronaći u dokumentaciji koju sam Višem tužilaštvu dostavila na jednom od saslušanja", odgovorila je Lakić na pitanje tužiteljke.

Na pitanje advokata Miloša Vuksanovića je kazala da se u svom radu nije bavila pisanjem o optuženima iz ovog postupka.

"Za njih nisam ni čula, osim za optuženog Marija Miloševića, on je sin moga prijatelja, ali ni o njemu nisam pisala", dodala je Lakić.

Na pitanja advokata Marka Radovića kazala je da nikad nije vidjela nikakvu dokumentaciju, svesku ili listić koji ima veze sa optuženima, prenosi Dan.

"Od momenta kada je formalno otvorena istraga, rekli ste februar 2019., pa do mog saslušanja u VDT, rekli ste oktobar, mene niko od policije ili tužilaštva radi prepoznavanja osumnjičenog lica", kazala je Lakić na pitanje advokata Radovića i dodala da nije imala ni formalne ni neformalne pozive i razgovore sa nadležnima.

Navela je na pitanje advokata Radovića da u jednom periodu nije prihvatala obezbjeđenje koje joj je ponudio direktor Uprave policije. Kazala je da je iz medija bila upoznata sa iskazom svjedoka saradnika Bajrama Piste.

"Ostajem kod tvrdnje da je napad na mene bio motivisan mojim novinarskim radom", kazala je Lakić.

Sud je odbio i zahtjev advokata Radovića da reprodukuje video snimak saslušanja Lakić kod tužilaštva.

Svjedok Jelena Jovanović je sudu ukazala da je ona danas imala smrtni slučaj u porodici, ali da je pristupila u sud jer želi da doprinese i ukazala da je prošlo sedam godina od ubistva Miodraga Kruščića i ranjavanja Lakić.

"Prošlo je mnogo vremena da nemamo odgovore ko je moju koleginicu ranio. Bila sam toga dana sa Lakić.Ona me prebacila do kuće, ali sam se sjetila da moram do prodavnice pa se okrenula polukružno i odvezla me do prodavnice. Želim da kažem da mi je toga dana rekla da ima predosjećaj da će joj se nešto loše desiti ", rekla je Jovanović i dodala da joj je povodom toga Lakić navela tri imena.

Jovanović je kazala da joj je Lakić pomenula tada Enisa Bakovića, Zorana Ćoća Bećirovića i Borisa Raonića.

"Pomenula je Bećirovića zbog svih ogavnih priča koje je on govorio o njoj i još dvoje kolega iz redakcije. U odnosu na Raonića rekla je da je on ružno govorio o njoj, da ona manipuliše sa informacijama. U odnosu na Bakovića da on umjesto da radi svoj posao, da targetira nju i mene. Čime su joj sva tri nacrtala metu", pojasnila je Jovanović.

Jovanović je kazala da je imala traume i preživjela teške momente zbog ubistva Kruščića. Navela je da je sastanak sa Kruščićem imala jer je on želio da joj se obrati povodom problema koji je imao povodom zakupa jedne plaže.

Na pitanje tužiteljke je kazala da joj Kruščić sigurno u razgovoru 2017.nije rekao od koga mu je ugrožena bezbjednost, jer da jeste ona bi to rekla. Navela je da joj je ranije Kruščić rekao da je neko pokušao da ga ubije i da mu je ona rekla da ona samo može to da prijavi policiji. Dodala je dajoj je on rekao da će on prijaviti i da je kasnije saznala da nije prijavio.

"Moj motiv sastanka sa Kruščićem je bio naš prethodni dogovor u vezi dostavljanja fotografije koje je imao a u vezi plaže koju je zakupio i problema vezano sa tim. To je bio isključivo razlog njegovog dolaska", kazala je Jovanović na pitanje advokata Marka Radovića.

Jovanović je opisala i trenutak ubistva Kruščića, kada se sastala sa njime u kafiću. Navela je da je prišla osoba sa crnom kapuljačom, koja je ispružila ruku i pucala. Rekla je da je predmetnog dana primjetila čudno kretanje automobila reno klio, crvene boje i da je primjetila i sivi golf.

Svjedok Mladen Milutinović je kazao sudu da ostaje pri ranijem iskazi. Naveo je da se nalazio u lokalu "Gurman" kada je začuo pucanj. Rekao je da nije odma izašao iz lokala. Kada su krenuli da izlaze vidio je Lakić kako leži na podu. Naveo je da je pitao šta je bilo i da mu je rekla da je ranjena u nogu. Naveo je da je zatim došla Hitna i povela je.

Pred kraj ročišta sudija je iz sudnice udaljio optuženog Gorana Rakočevića, Marija Miloševića i Filipa Bešovića. Tome je uslijedila rasprava. Svjedok oštećena Olivera Lakić je sudu rekla da ako može optuženi Darko Lalević sjedne na neko drugo mjesto jer gleda u nju i smije se. Sudija je optuženima ukazao da sud treba da se poštuje, prenosi Dan.

Zatim je Darko Lalević reagovao i rekao da je on u ovome svemu najviše izgubio i rekao da se ne smije Lakić, i da nema veze sa njom.

Kako sud prethodno nije dopuštao Laleviću da se obrati, optuženi Goran Rakočević je, pokazujući rukom u pravcu tužiteljke, kazao: "Ubili su mu dijete, ove fukare", misleći na dijete Darka Lalevića.

Zatim su skoro svi optuženi ustali u znak podrške optuženom Laleviću.

Sud je zatim navedene optužene udaljio.

Naredno ročište se nastavlja u ponedeljak saslušanjem svjedoka.

Navodi istrage:

Podsjećamo, ovom optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva obuhvaćeni su Milan Vujotić, Filip Knežević, Aleksandar Ljumović, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Darko Lalović i Sanja Božović.

Krivična djela koja se okrivljenima stavljaju na teret su stvaranje kriminalne organizacije, teška tjelesna povreda, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Kada je u pitanju krivično djelo nedozboljeno držanje i stavljanje u promet opojnih droga, okrivljeni se terete konkretno za krijumčarenje 554 kilograma maruhuane iz Albanije u Crnu Goru.

Prema navodima optužnice, okrivljenom Mariju Miloševiću stavlja se na teret da je 21. maja 2018. godine ispalio smrtnoniosni hitac u Kruščića dok je sjedio u kafiću "Palata" na Starom Aerodromu u Podgorici. Ubica je imao silikonsku masku i prišao je Kruščiću s leđa i u njega ispalio devet metaka.

Ovom optužnicom, dio okrivljenih se tereti u za napad na novinarku Oliveru Lakić, koji se dogodio 8. maja 2018.