Troje okrivljenih u predmetu za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić otkazali punomoćja braniocima

Sudija Višeg suda Radovan Vlaović razdvojio je postupak za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić u odnosu na Maria Miloševića, Filipa Bešovića i Gorana Rakočevića koji su uoči suđenja otkazali punomoćja svojim braniocima, prenosi Pobjeda.

Na početku suđenja sudija Vlaović obavijestio je prisutne da su optuženi o svojoj odluci podneskom obavijestili predsjednika Višeg suda Zorana Radovića i da su kao razlog naveli da se pridružuju štrajku djela pritvorenika zbog loših uslova u Istražno zatvoru.

Sudija je potom pozvao okrivljene da izaberu nove branioce, ali se tada za riječ javio Milošević.

"Dana 17. jula 2025. navršilo se sedam godina otkako se nalazim u pritvoru, a još u ovom postupku nisam iznio odbranu. Cilj ovog postupka nije da se dođe do istine, već samo da duže ostanem u pritvoru. Smatram da nema svrhe da učestvujemo i dajemo legitimitet postupku. Ne želimo da uzimamo druge branioce, jer se sve vodi samo da ostanemo zatvoreni", kazao je Milošević.

Sudija Vlaović uzvratio je da vijeće ne snosi odgovornost za odugovlačenje, nakon čega je donio rješenje da se postupak razdvoji u odnosu na Miloševića, Bešovića i Rakočevića, piše Pobjeda.

Sudija Vlaović je saopštio da na to rješenje žalba nije dozvoljena.

Ova odluka suda izazvala je burne reakcije odbrane.

Advokat Marko Radović odmah je zatražio izuzeće predsjednika vijeća.

"Ovom odlukom povrijeđeno je pravo na odbranu. Isključivanjem Rakočevića mom branjeniku Dejanu Vukašinoviću onemogućeno je da se izjasni o njegovoj odbrani, a isto tako biće spriječeni i ostali optuženi. To dovodi u pitanje nepristrasnost predsjednika vijeća ", kazao je Radović.

Predlog je podržao i advokat Miloš Vuksanović, podsjećajući da je sud ranije odbio razdvajanje postupka, a sada je odlučio suprotno.

Nakon pauze, predsjednik Višeg suda Zoran Radović odbio je zahtjev za izuzeće sudije Vlaovića, pa je suđenje nastavljeno.

Za Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva obuhvaćeno je 14 osoba.

Za napad na novinarku Oliveru Lakić 8. maja 2018, ubistvo Miodraga Kruščića 21. maja iste godine, kao i šverc 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru u januaru 2021. na optužnici su Mario Milošević, Filip Bešović, Goran Rakočević, Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Filip Knežević, Veselin Bubanja, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović, navodi Pobjeda.

Oni se terete za stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, tešku tjelesnu povredu, neovlašćenu proizvodnju i promet droge, te nedozvoljeno držanje oružja i eksploziva. Predmet optužnice obuhvata i

Suđenje se nastavlja sjutra.

Advokat Branislav Lutovac je u pauzi suđenja saopšio novinarima da se crnogorsko pravosuđe nalazi u ozbiljnoj krizi.

"Današnji početak suđenja pokazuje koliko je pravosuđe u problemu. Optuženi su u znak protesta otkazali punomoćja i natjerali sud da razdvoji postupak. To je bio razlog što je odbrana tražila izuzeće predsjednika vijeća. Moramo svi, sudije, tužioci, izvršna vlast i advokati, konačno da se ozbiljimo i analiziramo probleme. Inače, pravosuđe ćemo dovesti na ivicu ambisa. A tu smo već, na samoj ivici, da potpuno parališemo jedan od najznačajnijih instituta države", rekao je Lutovac