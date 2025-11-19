Sudija Veljko Radovanović konstatovao je da se na današnjem ročištu nije pojavio optuženi Igor Mašanović koji se brani sa slobode. Sudija je zatim saopštio da se Mašanoviću zbog toga određuje pritvor.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Pred podgoričkim Višim sudom i danas je odloženo ročište u postupku portiv Marija Miloševića, Vukana Vujačića i Igora Mašanovića koji su osumnjičeni za povezanost sa ubistvom Radomira Đuričkovića, prenosi Dan.

Podsjećamo, na prošlom ročištu sudija je optuženom Igoru Mašanoviću kazao da mu je određena mjera zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor jer je ranije kršio mjere.

Naredni termin za završne riječi u ovom postupku zakazan je za 15. decembar, piše Dan.

Podsjećamo, Milošević, Mašanović i Vujačić optužnicom Višeg državnog tužilaštva se terete da su umješani u ubistvo Đuričkovića koje se dogodilo 10.oktobra 2016. i da su tada doveli u opasnost život Milorada Radulovića. Milošević je, prema navodima optužnice, označen kao direktni izvršilac ubistva.

Kako je navedeno optužnicom, okrivljeni su za 2.100 eura kupili vozilo „reno megan" koje je korišćeno prilikom ubistva, konkretno da je optuženi Vujačić preuzeo vozilo 9. oktobra 2016. u Podgorici. Dalje se navodi da su 10. oktobra u Cetinju pratili kretanje Đuričkovića, sačekali ga da uđe u vozilo u Ulici IV proleterske u blizini lokala „Konoba".

"U tom trenutku okrivljeni Milošević je ispalio dva projektila u pravcu Đuričkovića, kod koga je dan kasnije nastupila smrt usljed zadobijenih rana", navodi se u optužnici, prenosi Dan.

Oni su, kako se dalje navodi, pobjegli seoskim putem i zapalili vozilo u kojem su ostavili i automatsku pušku iz koje je pucano.