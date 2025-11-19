Među optuženima su: Milošević Mario, Mujović Radovan, Biletić Ivan, Ćetković Aleksandar, Kordić Davor i Mandić Damir. Zviceru, Vušović Nikoli i Simić Branku se shodno rješenju Višeg suda u Podgorici od 10.06.2025. sudi u odsustvu.

Pred podgoričkim Višim sudom juče je održano ročište u postupku u kojem se sudi Radoju Zviceru, Mariju Miloševiću, Damiru Mandiću i grupi zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije.

Postupak vodi sudija Nada Rabrenović a članovi vijeća su sudija Igor Đuričković i Dragan Babović. Optužnicu zastupa specijalni tužilac Nataša Bošković, piše Dan.

Njima se sudi po optužnici za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i ubistvo u pokušaju. Kriminalna organizacija je, prema optužnicama, imala za cilj ubistvo Marka Kana Ljubiše iz Budve i drugih njemu bliskih osoba.

Svi optuženi su negirali krivicu i negirali izvršenje krivičnog djela. Naglasili su da osporavaju "SKY" kao dokaz i naveli da nisu koristili kriptovane telefone i navedenu aplikaciju. Kazali su i da nisu članovi kriminalne organizacije.

Naredno ročište zakazano je za 05.12.2025. Za tada je pozvan svjedok oštećeni Marko Ljubiša Kan. Sud planira da tada sasluša i svjedoke Slovinić Gorana, Radulović Ranka, Radulović Veljka, Abramović Nenada i Kovinić Vula.

Optuženi Mario Milošević je sudu kazao da nije kriv i da nije pripadnik bilo kakve organizacije, pa ni kriminalne. On je detaljno osporio "SKY" kao dokaz.

"Nisam počinio ni jedno krivično djelo, što nije navedeno ni u samoj optužnici kada je pročitam. Optužnica govori o udruživanju radi vršenja krivičnog djela, a ipak se ne vrši ni jedno. Ja tvrdim da nema osnovnih elemenata koji čine krivično djelo koje mi je stavljeno na teret u ovoj optužnici. Jedino što imamo u optužnici jeste to da se tužiteljka bavi predviđanjem da bi neko nekad u nekoj budućnosti počinio neko krivično djelo i da se zbog toga udružio, iako nema nekog djela. Svoje neosnovane tvrdnje tužilaštvo bazira na nekim porukama koje navodi kao moje, za koje poruke kaže da sam ja napisao a koje ja prvi put vidim u optužnici" kazao je tokom iznošenja odbrane Mario Milošević.

Dodao je da prema zajedničkom izvještaju "Europola" i "Eurodžasta" samo nekoliko evropskih zemalja ima specifične regulative u pogledu tajnog pristupa i dekodiranja šifrovanih elektronskih komunikacija, što su primjeri onlajn nadzor, upadanje u računarski sistem ili upotreba tehničkih sredstava za pristup digitalnim dokazima.

"Ovo se u osnovi odnosi na hakovanje ili hakiranje iako se ovaj termin ne koristi u krivičnom zakoniku, naše tužilaštvo ga je uljepšalo da bi to izgledalo prihvatljivo našim sudovima, iako se po našem ZKP-u radi o krivičnom djelu. Međutim, uopšte nema opšteg koncenzusa o prihvatanju takvih mjera prvenstveno zbog strahova da bi one predstavljale prekomjernu intervenciju u prava pojedinaca. Stoga je pitanje da li se podaci sa platforme SKY ECC mogu koristiti u zemljama koje nemaju ekvivalentne istrage sposobne da dobiju takve podatke" istakao je optuženi Milošević.

Naveo je da bi potvrda odgovor otvorio vrata brojnim manipulacijama omogućavajući zemlji čiji pravni okvir nema takve istrage da namjerno traži njihovo sprovodjenje u druge zemlje, čime zaobilazi domaća pravila o dokazima, prenosi Dan.

"Ovo bi omogućilo zemljama da dobiju materijale dokaza nadzora koji se odnose na njihove građane a koji bi inače bili nedostupni prema njihovom domaćem pravnom okviru. Takva praksa bi potencijalno mogla podstaći takozvani „forum šoping" gdje organi za sprovođenje istrage namjerno traže istragu u zemlji sa značajno nižim standardima zaštite osnovnih prava znajući da će se rezultati nadzora prihvatiti. Na ovaj način se zaobilaze domaća pravila, a vladavina prava je ugrožena, posebno pravna sigurnost kao jedan od njenih ključnih elemenata" naglasio je optuženi Milošević.

Dodao je da je Evropski sud za ljudska prava utvrdio da fraza "propisano zakonom" znači da mjera mora imati pravnu osnovu u domaćem zakonu i da zakon u pitanju mora biti dovoljno kvalitetan, da bude dostupan osobi na koju se odnosi i bude predvidiv u svojim efektima.

"Ako istraga nije propisana domaćim zakonom ovaj princip je povrijeđen jer strani zakon nije dovoljno dostupan sa potrebnom preciznošću za domaće građane. Obavještajne informacije se prvenstveno prikupljaju u svrhu nacionalne sigurnosti. Dijeljenje obavještajne informacije ostaje imovina izvorne agencije i ne mogu se dalje otkriti ili koristiti od strane primajuće agencije bez eksplicitne pismene saglasnosti. U nekim studijama stručnjaci tvrde da podatke prikupljene hakovanjem, ovdje mislim na pravne stručnjake, treba tretirati kao obavještajne informacije za usmjeravanje toka istrage i da ne bi trebalo da se predstavljaju na sudu kao dokaz. Slično tome s obzirom na veliki broj osumnjičenih i prikupljanje podataka vjerovatnije je da se SKY ECC operacija može klasifikovati kao krivično obavještajna operacija usmjerena na prikupljanje, obradu i analizu informacija o krivičnim djelima ili kriminalnim aktivnostima" kazao je, između ostalog, sudu optuženi.

Milošević je tokom iznošenja odbrane naveo dio odluke Evropskog suda u kojoj je navedeno da su nacionalni sudovi zaduženi da osiguraju poštovanje prava odbrane i dužni su da zanemare informacije i dokaze ako odbrana ne može efikasno da ih komentariše i ako takvi dokazi imaju prevladavajući uticaj na utvrdjivanje činjenica, piše Dan.

"Uprkos tome naši sudovi su bezuslovno prihvatili SKY ECC kao dokaz iako naše vlasti nisu bile obavještene o nadzoru njenih gradjana i takvo presrijetanje ne bi moglo biti ovlašćeno prema našem pravu, šta više hakovanje, infiltracija računarskih virusa je krivično djelo prema našem zakonu" kazao je, između ostalog, Milošević pred sudom.

Optuženi Milošević je pozvao sud da pribavi odluku o kojoj je danas govorio.

"I da se sud bavi ovom temom detaljno ako smatrate da imamo pravo na pošteno suđenje. Napominjem da u ovom predmetu ima svjedok koji je detaljno pričao, u predmetu koji je povezan sa ovim predmetom a koji je završen prvostepeno, a možda je sad okrivljeni ali je u početku ispričao sve što zna i znam da je detaljno pričao o svemu pred policijom i sudom, pa mislim da sam ja umiješan u bilo kakvu radnju vjerovatno bih bio pomenut od tog svjedoka koji je ispričao sve detalje, a koji ponavljam mene nigdje ne pominje. Ja molim ovaj sud da poštuje odluke Evropskog suda pravde onako kako su donijete, a ne kako tužilaštvo pokušava da ih preformuliše. Mi smo došli u situaciju da bilo ko sa pozicije moći može da ispiše excel tabelu bez bilo kakvih materijalnih dokaza, slika kuću, ogradu, dvorište, automobil, nekog od porodice, sazna se gdje ste bili na pregledu ili kad ste bili u bioskopu i napravi vam konverzaciju i nema vam spasa i ne treba više nikakav dokaz. Mislim da treba donijeti odluku po uzoru na sud Kantona u Cirihu u Švajcarskoj i ovakve SKY ECC podatke proglasiti neupotrebljivim i ukloniti iz predmeta. Mislim da takodje treba uzeti u obzir odluku Francuskih sudova koji su trenutno „zamrznuli" postupanje sudova u SKY ECC predmetima i zatražili mišljenje Evropskog suda pravde koje se očekuje u narednim mjesecima. Napomenuo bih da je to ista Francuska na čije bezuslovno povjerenje se poziva naše tužilaštvo. Ja Vam se zahvaljujem na pažljivom slušanju i nadam se da će ovo vijeće poštovati odluke sudova u Luxenburgu i Strazburu a ne paušalna tumačenja tužilaštva, kako njima odgovara" zaključio je Milošević.

Optuženi Mujović Radovan sudu je kazao da nije član kriminalne organizacije i da nije koristio "SKY". Naveo je da s eveć dugo nalazi u zatvoru a da ga SDT dok je u zatvoru označava kao nekog ko se nalazi u isto vrijeme na drugim mjestima i državama, prenosi Dan.

"Nalazim se na izdržavanju kazne zatvora već sedam godina. U jednoj optužnici sam organizator kriminalne organizacije, a u većini optužnica koje su podignute protiv mene sam član kriminalne organizacije, a kakav sam ja to član kriminalne grupe kad ja organizujem kriminalnu grupu, a ovo mislim na ovu optužnicu i na druge optužnice i sve to po navodima optužnice radim iz pritvora i budem i u Južnu Ameriku, Afriku, Budvu itd., a ja svo vrijeme boravim u Sužu i jedino dođem do suda. To je sve što imam da izjavim" naveo je Mujović.

Mujović je napomenuo da je vidio da njegov navodni PIN koristi neko u Srbiji a koji PIN je naveden u ovoj optužnici.

"O dnosno ono što se stavlja meni na teret stavlja se na teret još nekom drugom licu u optužnici u Srbiji, koje lice je navodni pripadnik kriminalne organizacije koja je djelovala na području Srbije i Crne Gore, čak i "Europol" tvrdi da je to neko drugo lice koje je koristilo taj PIN, za koji je naveden u ovoj optužnici da sam ga ja navodno koristio" naglasio je optuženi Mujović.

"U Beogradu utvrđeno da je pin koj je navodno koristio Mujović, koristi neko drugi"

Advokat Marko Radović, koji zastupa optuženog Mujovića se zatim obratio sudu.

"Ova kriminalna organizacija koja je predmet ove optužnice predmet je i optužnice po kojoj se sprovodi glavni pretres pred Višim sudom u Beogradu pod poslovnom oznakom KPO1 broj 84/23. Po toj optužnici samo je Vušović Nikola bio optužen da je navodni organizator te kriminalne organizacije, pri čemu su pripadnici ise te kriminalne organizacije bili i pojedini okrivljeni koji formalno imaju status okrivljenih u ovom predmetu, kao i neki koji se pominju u činjeničnom opisu krivičnog djela iz ovog postupka. Nakon toga u Beogradu je odpočeo postupak po drugoj optužnici protiv optuženog Zvicer Radoja a u vezi djelovanja navodne iste kriminalne organizacije, pa je Rješenjem Krivičnog vanraspravnog vijeća Višeg suda u Beogradu izvršeno spajanje tih postupaka i danas se vodi jedinstveni posutupak i protiv Zvicera i protiv Vušovića, kao i većeg broja lica, a za krivično djelo koje je kao što sam rekao predmet ove optužnice koji postupak je ranije započeo. Mislim da bi bilo cjelishodno da se ti dokumenti, odnosno optužnice pribave kroz postupak međunarodne pravne pomoći. Smatram da je neophodno da na samom početku ukažem na tu činjenicu, jer smatram da će te okolnosti imati uticaja i na ovaj postupak. U tom predmetu je rješenjem Krivičnog vijeća utvrđeno do nivoa opravdane sumnje da "Pin" koji koristi navodno Mujović Radovan u ovom predmetu, koristi drugo lice sa teritorije Crne Gore, a što je provjereno od strane Srbije i zamolbenim putem od strane Francuske, a što se može provjeriti i uvidom u spise predmeta ovog" istakao je advokat Radović.

"Nijesam kriv, hipotetički da su sve te navodne poruke tačne, ja pristajem ako bilo gdje bude navedeno da ja razmišljam a ne da planiram da se izvrši ubistvo bilo koje osobe, ja ću potpisati da me osudite na maksimalnu kaznu propisanu za ovo krivično djelo. Meni se za ovo isto krivično djelo sudi i pred Višim sudom u Beogradu, već dvije godine" kazao je on pred sudom.

Njegov advokat Stefan Jovanović je kazao da se pridružuje predlogu kolege Marka Radovića da se od Višeg suda u Beogradu ptibave optužnice u predmetu KPO1 broj 84/23.

Optuženi Ćetković Aleksandar takođe je kazao da nije izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret.

"Ne priznajem krivicu, nijesam koristio telefon sa SKY aplikacijom niti kriptovane mobilne telefone. Mislim da u periodu koji mi se stavlja na teret da sam izvršio krivično djelo, nisam ni bio u Crnoj Gori. Ne poznajem ostale optužene. To je sve što imam da kažem" naveo je on pred sudom.

Optuženi Kordić Davor je kazao da u potpunosti negira izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret.

"Negiram da sam imao kriptovani telefon, niti sam ga ikada koristio kao ni SKY aplikaciju" naveo je on.

Optuženi Mandić Damir izjavio je da ne razumije šta mu se stavlja na teret optužnicom,

"Ne razumijem šta mi se stavlja na teret optužnicom, nisam pomogao da se ostvari nabavka bilo kakavog telefona, i to je totalna neistina da sam postao član bilo kakve kriminalne organizacije, vidio sam šta mi se stavlja na teret, ali to nema nikakve veze sa stvarnošću, ne priznajem izvršenje krivičnog djela koje mi se stavlja na teret, niti svoju krivicu. Neću odgovarati na pitanja tužioca, branilaca, okrivljenih niti suda, pa ni mog branioca" kazao je Mandić, piše Dan.

Dodao je da ne priznaje izvršenje krivičnog djelamu se stavlja na teret.

"Ne znam kako je tužilaštvo došlo do zaključka da mi se stavi na teret ovo krivično djelo za koje sam optužen, sudite kako hoćete i nemam ništa više da kažem" naveo je on pred sudom