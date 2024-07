Odbrana je stava da procesno suđenje otpočne što prije, jer je, kako tvrde, očigledno da ovi optuženi nemaju veze sa krivičnim djelima za koja se terete.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Advokati Miloš Vuksanović, Marko Radović i Stefan Jovanović, branioci optuženih Marija Miloševića, Gorana Rakočevića i Filipa Bešovića, danas su u Višem sudu u Podgorici na kontroli optužnice protiv okrivljenih za ubistvo Miodraga Migija Kruščića i ranjavanja novinarke Olivere Lakić, insistirali su da se optužnica što prije potvrdi kako bi se ovaj optužni akrt se provjerio u sudnici, pišu Vijesti.

Odbrana je stava da procesno suđenje otpočne što prije, jer je, kako tvrde, očigledno da ovi optuženi nemaju veze sa krivičnim djelima za koja se terete.

“Koliko su lutali sa optužnicom, svjedoči činjenica da je Filip Bešović prvo bio saizvršilac krivičnog djela na štetu novinarke Lakić. Zatim je bio organizator i evo sada novom verzijom optužnice saizvršilac je za krivično djelo teška tjelesna povreda”, kazao je advokat Stefan Jovanović i nastavio:

“Ovaj optužni akt je besmislen sa pravnog aspekta i posljedica je i produkt lutanja i uklapanja koje je vršeno od strane tužilaštva, a sve sa ciljem kako bi se na optuženičkoj klupi našla ona lica koja apsolutno nemaju veze sa djelima koja su očigledno izvršili neki drugi. U optužnici piše da je motiv napada na novinarku Oliveru Lakić njen istraživački rad, odnosno tekstovi koje je ona pisala o pojedinim ljudima. Ona je u fazi istrage odgovarala na pitanja advokata Miloša Vuksanovića, da što se tiče ovih okrivljenih, niti o jednom nije pisala novinski članak ili tekst. Što znači da ovi optuženi nisu imali nikakvog motiva ili razloga da joj naude, napadnu ili zatraše. Ona imena koja je ona pomenula, ta lica nikada nisu saslušana u svojstvu svjedoka. Ova optužnica je više puta vraćana na dopunu i dorado. Ova optužnica je osuđena na propast odnosno da nema dokaza das u izvršili krivična djela”, kazao je danas advokat Stefan Jovanović.

Advokat Miloš Vuksanović, kao i svi advokati iz redova odbrane, naveli su da ostaju pri izjašnjenju sa prethodnog ročišta.

“Na način na koji ste vratili optužnicu vidi se koliko su paušalni navodi iste. Ima ona stara kockarska izreka: 'Nije majka klela sina što se kocka, nego što se vadi'", kazao je Vuksanović u obraćanju sudu komentarišući optužnicu koju je tužilaštvo vratilo nakon ispravke.

Advokat Vuksanović je kazao da neće ova optužnica biti puno bolja ni kad je tužilac ispravi.

“Ovi ljudi su predugo u pritvoru. Potvrdite optužnicu, nama se žuri na glavni pretres, da dođe do toga i da dokažemo istinu. Nemojte opet vraćati optužnicu na dopunu ili ispravku. Šest godina se tužilaštvo nije udostojilo, nego sad kad je isticao pritvor nekima od optuženih je podiglo ovu optužnicu. Ovo je prvi postupak za koji javno kažem da je namješten i fingiran. Mislio sam to za još neke predmete,ali nisam javno govorio to. Sad za ovaj javno kažem”, istakao je advokat Vuksanović, pišu Vijesti.

Advokat Marko Radović je bio saglasan sa kolegama.

“Nikad teža optuženja, a nikad slabijih dokaza. Ja znam ovaj predmet bolje od tužioca. U njemu sam tri-četiri godine. Poznato mi je kako je krenula priča, kako su tekli postupci. Zato kažem da će epilog biti pozitivan. Šlag na tortu je SKY iz kojeg ne proizilazi ništa. Njime je SDT htio da kompenzuje nedostatak dokaza”, naglasio je advokat Radović.

Dodao je da je "ovaj predmet izvađen iz mrtvih, samo da bi neko od optuženih kojima je isticao pritvor ostao i dalje u zatvoru".

“Što se grbo rodi, vrijeme neispravi. Svjestan sam koje bi komplikacije imali da se optužnica vrati na dopunu ili ispravku. Zato nek se potvrdi. Ja vam kažem, u postupku će biti sigurno od pet do 10 dokaza koji će biti izuzeti. Dosta je sud bio na strani tužilaštva. Ovaj postupak je vodilo pet tužilaca”, naveo je advokat Radović.

Optuženi Filip Bešović je rekao da šta god kaže isto mu je.

”Šta god kažem isto mi je. Tražim da se ova optužnica potvrdi, da bih dokazao svoju nevinost za namješteno krivično djelo. Kada su mi već namjestili, mogli su neko 'muško' djelo da mi namjeste, a ne da napadam žene po Podgorici s leđa”, kazao je Bešović.

Optuženi Bubanja Veselin je kazao da sud treba da potvrdi ovu optužnicu, jer smatra da ni jedan sud u Crnoj Gori nema hrabrost za nešto drugo. On je rekao da nikad osuđivan nije, a da mu je ovaj postupak uticao na i život.

“Zaustavio me sad saobraćajni policajac, uzeo mi je ličnu kartu i rekao je: 'Evo ga onaj Bubanja Veselin'. Pitao me jesam li osuđivan, rekao sam da nisam, vratio mi ličnu i pustio me. Majka će mi umrijeti neće znati jesam li kriv ili ne”, kazao je on. Dodao je da nema dokaza i predložio da sud potvrdi optužnicu i da suđenje počne.

Optuženi Goran Vukčević je istakao da su ga mučili i tukli i da se zato sakrio u stan, jer je znao šta slijedi ako ga uhapse.

“Tukli su me, davili kesom, vozili džipom BMW na Grahovo i tamo me u šumi tukli. Imao sam šest polomljenih rebara. U taj stan sam se sakrio jer sam bježao od istih njih, u njemu nije bilo oružja”, rekao je on.

Optuženi Mario Milošević je bio saglasan sa advokatima da je motiv optužnice to da bi on i dio optuženih ostali što duže u zatvoru.

“Jedino ispravno je da se optužnica odbaci. Svima u Crnoj Gori je jasno šta se ovdje radi. Ja sam govorio o korumpiranim novinarima, što je SKY i potvrdio. Kada je došlo vrijeme da idem kući, svojoj porodici i djeci da ih vaspitavam i budem uz njih, stvorila se ova optužnica. Mislim da je došlo vrijeme da se zločini riješe, a ne da se 'đuture' hapsi i optužuje”, kazao je optuženi Milošević.

Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici predalo optužnicu protiv 14 okrivljenih zbog ubistva Miodraga Kruščića ali i napada na novinarku Oliveru Lakić u maju 2018. godine.

Optužnicom su obuhvaćeni Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Filip Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović.

Portrparol SDT-a Vukas Radonjić saopštio je da je predmet optužnice osim napada na novinarku Lakić i ubistva Kruščića i krijumčarenje 554 kilograma maruhuane iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.

"Optužnicom je predloženo da se okrivljenom M. M. produži pritvor, zbog postoja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i da će ponoviti krivično djelo, da se okrivljenima M.V., A.Lj. i F.K. sudi u odsustvu, jer su u bjekstvu ili na drugi način nijesu dostižni državnim organima, dok su ostali okrivljeni na izdržavanju kazne ili u pritvoru u drugim krivičnim predmetima ili su pušteni na slobodu pošto im je isteklo maksimalno vrijeme trajanja pritvora u istrazi po zakonu i to dok je postupak bio u toku pred Višim državnim tužilaštvom u Podgorici", piše u saopštenju tužioca i portparola SDT-a Vukasa Radonjića.

Novinarka Lakić ranjena je u nogu 8. maja 2018. godine ispred vrata zgrade u Podgorici, a 21. maja 2018. godine, ubijen je Miodrag Kruščić dok je sjedio u lokalu “Palata” na Starom Aerodromu u Podgorici. Ubica je imao silikonsku masku i prišao je Kruščiću s leđa i u njega ispalio devet metaka.