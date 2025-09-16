Okrivljeni Filip Bešović, Mario Milošević i Goran Rakočević juče su podneskom obavijestili predsjednika Višeg suda u Podgorici Zorana Radovića, da otkazuju punomoćje svojim braniocima zbog uslova u pritvoru ZIKS-a i stupanja u štrajk dijela pritvorenih.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ovo je danas na početku ročišta glavnog pretresa kazao predsjednik specijalnog vijeća sudija Radovan Vlaović, kako prenose Vijesti.

Danas je planirano da se nastavi suđenje optuženima za ubistvo Miodraga Kruščića i za praćenje i planiranje napada na nekadašnju novinarku ND "Vijesti" Oliveru Lakić.

Sudija je potom pozvao okrivljene da izaberu nove branioce, nakon čega se za riječ javio okrivljeni Mario Milošević.

"Dana 17. jula 2025., navršilo se sedam godina od kako se nalazim u pritvoru i još u ovom postupku nisam iznio odbranu. Cilj ovog postupka nije da se dođe do istine, već samo da duže ostanem u pritvoru. Čekalo se da se 11. jula 2023., pokrene postupak prov mene i kada dođem do kapije da izađem iz pritvora, ponovo budem uhapšen. Smatram, kao i ostali, da ne vidim svrhu da mi optuženi dajemo legitimitet i ne želimo da učestvujemo u postupku. Ne želimo da uzimamo drugog branioca, jer se itav postupak vodi da što duže ostanemo u pritvoru", kazao je Milošević u obraćanju sudu.

Sudija Vlaović je rekao da njegovo vijeće ne snosi odgovornost za dugo trajanje sudskog postupka. Vijeće je zatim donijelo rješenje kojim je razdvojen postupak protiv okrivljenih Rakočevića, Bešovića i Miloševića, te da protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena.

Zatim je advokat Marko Radović zatražio izuzeće predsjednika vijeća sudije Vlaovića i potom obrazložio.

"Stavljam zahtjev za vaše izuzeće. Iako mi je opozvano punomoćje od branjenika optuženog Gorana Rakočevića, i ova procesna radnja ima momentalno dejstvo, kao učesnik u ovom sudskom procesu, imam profesionalnu obavezu da se ovaj postupak zakonito sprovede. Današnjom odlukom da se razdvoji postupak u odnosu na trojicu okrivljenih, povrijeđeno je pravo na odbranu. Isključivanje Rakočevića iz ovog postupka, mom branjeniku Dejanu Vukašinoviću je onemogućeno da se izjasni u odnosu na odbranu Rakočevića, a isto tako biće onemogućeno da se izjasne na odbranu ostalih optuženih koje budu eventualno date. Smatram da se radi o razlozima koji dovodi u sumnju objektivnost i nepristrasnost predsjednika vijeća", kazao je advokat Radović.

Njegov predlog za izuzeće podržao je i advokat Miloš Vuksanović. Podsjetio je da je ranije u ovom postupku sud odbio zahtjev pravnog zastupnika advokata Dalibora Tomovića, oštećene Olivere Lakić da razdvoji postupak a sad je sud to uradio. To je, kako kaže on, odluka koja je u suprotnosti sa ranijom odlukom. Sudija Vlaović je potom dao pauzu kako bi spise dostavio predsjedniku Višeg suda Zoranu Radoviću, koji će odlučiti o predlogu odbrane ta njegovo izuzeće. Predsjednik suda je odbio predlog odbrane za izuzeće sudije Vlaovića, a nastavak suđenja zakazan je za sjutra.

Optužnicom su obuhvaćeni Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Filip Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović.

Oni se terete i za krijumčarenje 554 kilograma marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.

"Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem Kvso br. 39/23, potvrdilo je optužnicu, Kt-S br.265/20, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 14 optuženih lica i to: M.V., G.R., F.B., F.K., S.B., V.B., L.B., D.V., D.L., B.K., M.M., M.S., A.Lj. i G.V., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teška tjelesna povreda, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Predmet optužnice je, između ostalog, napad na novinarku "Vijesti", oštećenu Oliveru Lakić, od 8. maja 2018. godine, teško ubistvo oštećenog Miodraga Kruščić, 21. maja 2018. godine i krijumčarenje 554 kg opojne droge marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine", navedeno je ranije u saopštenju specijalnog tužioca i portparola Specijalnog državnog tužilaštva Vukasa Radonjića.