Moja direktorica ti je kupila novi ajfon, glasila je poruka koju je Nikola Lekić poslao ćerki, a koju je na jučerašnjem ročištu u podgoričkom Višem sudu pročitao tužilac Jovan Vukotić, u predmetu koji Specijalno državno tužilaštvo (SDT) vodi protiv bivše direktorice Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelene Perović i njene pomoćnice Nine Paović za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.

Perović i Paović terete se da su pribavile imovinsku korist Lekiću - tako što su sa njim potpisale ugovor o djelu koji nije zaveden i isplatile mu neto nadoknadu, iako je već postojao drugi ugovor o djelu za iste poslove.

Perović je, prema optužnici, i nezakonito isplaćivala varijabilne i prekovremene zarade, fiktivno prikazivala službena putovanja, krivotvorila dokumenta za vize i plaćala telefonske račune članovima porodice i saradnicima, pišu Vijesti.

Lekić je juče kazao da “vjerovatno jeste bila takva poruka”, ali da njegova ćerka nije dobila telefon na poklon. Objasnio je da je karticu svoje ćerke ubacio u službeni telefon jer su, kako je rekao, “bili praćeni i uhođeni”.

Lekić je kazao da je u ASK-u bio angažovan po ugovoru o djelu, a da su mu poslovi obuhvatali slaganje dokumentacije, pomoć pri izradi statističkih izvještaja i kasnije organizaciju službenih putovanja.

“Išao sam na službena putovanja, trebalo je neko da se bavi organizacijom, svime što čini putovanje bezbjednim”, rekao je on.

Dodao je da mu je Perović dala na korišćenje službeni telefon koji je, osim njega, koristila i njegova ćerka, jer su, kako tvrdi, u to vrijeme bili praćeni.

Na pitanje tužioca Vukotića od kada poznaje Perović, Lekić je odgovorio da je poznaje između sedam i osam godina. Kada ga je tužilac pitao koliko su bliski, reagovao je branilac Jelene Perović, advokat Nikola Martinović, usprotivivši se tom pitanju.

Tužilac je zatim pitao Lekića kako je došlo do toga da baš sa Agencijom, od svih državnih institucija, zaključi ugovor o djelu, na šta je Martinović dobacio: “Nije mogao u CEDIS, jer nije Demokrata.”

Lekić je odgovorio da je Perović vjerovala da on može obavljati poslove koji su joj bili potrebni.

“Vozio sam je gdje treba, izigravao sam i njenog bodigarda jer smo se plašili da joj neko ne naudi. Crtala joj se meta, tablice njenog službenog auta bile su na naslovnim stranama”, rekao je Lekić, navodeći da je zbog okolnosti posla i atmosfere u kojoj su radili osjećao potrebu da se dodatno angažuje oko bezbjednosti direktorice, prenose Vijesti.

Kazao je da nikad ranije nije radio u državnim organima, ali i da je ranije bio osuđivan.

“Ne mogu da se sjetim da li su presude protiv mene bile obrisane iz evidencije u vrijeme kada sam zaključio ugovor o djelu, a moram reći da dolazim iz čestite porodice. Ne sjećam se da li me je ko pitao u vrijeme potpisivanja ugovora jesam li osuđivan”, izjavio je Lekić. Na pitanje tužiteljke Maje Janković da li je išao na službena putovanja ako Perović nije išla, kazao je da nije.

“Radio sam sve što se od mene tražilo, bez obzira na to što je pisalo u ugovoru. Niko iz Agencije nije imao primjedbe na moj rad”, rekao je svjedok.

Na pitanje advokata Martinovića da li je bilo medijskih napada na Perović, Lekić je odgovorio: “To nije bio napad nego progon, a taj progon su pospješivali političari.”

Opisao je i situacije koje, prema njegovim riječima, pokazuju da su on, Perović i Paović bili mete pritisaka.

“Gume na službenim automobilima bušene su tri do četiri puta, a počinilac nikada nije pronađen. Ni Perović ni Paović to nisu lako podnosile. Paović su probušene gume i na službenom i privatnom vozilu, a moj auto je bio sav izgreban ključem”, naveo je Lekić.

Dodao je da mu je Perović govorila kako vjeruje da je država, odnosno pojedinci iz sistema vlasti, umiješana u te događaje.

Tužiteljka Janković je prigovorila iskazu Lekića, dodajući da se radi o instruisanom svjedoku za kojeg se osnovano sumnja da mu je Perović pribavila korist, pišu Vijesti.

“Želim da ukažem da se ovdje ne radi o bilo kojim insinuacijama i ukazivanjem ljubavnih veza, nego se ovdje radi o činjenicama koje su motivi izvršenja krivičnog djela”, kazala je tužiteljka.

Svjedočio je i bivši zamjenik direktora ASK-a Boris Vukašinović, koji je kazao da je tokom mandata Perović u Agenciji radilo 53 od sistematizovanih 75 zaposlenih, te da je Agenciju “nosilo” sedam do osam ljudi, među kojima je bio i on.

“Postoje zaposleni koji su u Agenciji otkad postoji, a slovo nisu uboli”, rekao je on, dodajući da je radio prekovremeno i o tome vodio evidenciju u svom rokovniku.

Vukašinović je naveo da je Lekić bio angažovan po ugovoru o djelu, prisustvovao sastancima i bio zadužen za logistiku oko službenih putovanja direktorice.

“Rukovodio je voznim parkom i vozio direktoricu. Stičem utisak da je bio i obezbjeđenje direktorici, jer kao što znate, direktor ASK-a nije štićena ličnost”, rekao je on.

Naveo je primjer službenog puta u Tiranu, gdje je, kako kaže, sam organizovao putovanje uz pomoć Lekića.

“Tražio sam vozilo za službeni put i da ne bih mislio o gorivu, zelenom kartonu i logistici - za to je bio zadužen Nikola Lekić”, kazao je Vukašinović. Dodao je da mu nije poznato da li je Lekić obavljao administrativne poslove u pisarnici.

Na pitanje tužioca da li je Lekić išao na poslovni put u Kišinjev, svjedok je rekao da nije.

“Originalni plan je bio da idu Lekić i Perović, ali zbog porodičnih obaveza direktorica nije bila na tom putu, pa je predložila da ja idem. Lekić nije otišao sa mnom, ne znam zbog čega”, rekao je Vukašinović.

Objasnio je da je put u Kišinjev bio sastanak Upravnog odbora Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI), kojem prisustvuju uglavnom članovi tog tijela, te da Lekić nije bio član Upravnog odbora, ali da nije ni Perović.

Vukašinović je rekao da je Lekić išao na službeni put u Egipat, gdje je održana plenarna sjednica zemalja potpisnica UN konvencije za borbu protiv korupcije.

“Prisustvovao je sastancima i sjednici kao i svi mi, to je bila plenarna sjednica. Niko od nas nije imao posebne zadatke”, rekao je on.

Istakao je da je od dolaska Perović u Agenciju obim posla bio mnogo veći i da je ona radila tokom državnih praznika. “Prisustvovala je konferenciji u Parizu u maju 2023. godine. Nije mi poznato da je obavljala razgovore sa zviždačima van Crne Gore”, kazao je Vukašinović.

Tužiteljka Janković prigovorila je njegovom iskazu, navodeći da se radi o instruisanom svjedoku “za kojeg se osnovano sumnja da mu je Perović pribavila korist u vidu razlike između stvarnog i evidentiranog prekovremenog rada”.