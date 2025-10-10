Perović je bila dužna da u roku od 30 dana prijavi promjene u imovini nastale 2019, kada je prodala stan u Cetinju površine 86,45 kvadrata i ostavu od 7,74 kvadrata za 73.000 eura.

Izvor: X/Agencija za sprječavanje korupcije

Bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelena Perović kršila je zakon koji je trebalo da štiti jer u zakonskom roku nije prijavila uvećanje imovine, ali ni moguće postojanje sukoba interesa.

To je odluka Agencije, na čijem čelu je sada Dušan Drakić.

Prema toj odluci, Perović je bila dužna da u roku od 30 dana prijavi promjene u imovini nastale 2019, kada je prodala stan u Cetinju površine 86,45 kvadrata i ostavu od 7,74 kvadrata za 73.000 eura.

Agencija je ocijenila da je time došlo do uvećanja pokretne imovine, a da Perović nije podnijela poseban izvještaj o prihodima i imovini kako zakon nalaže.

Agencija je, navodi se, kroz ispitni postupak došla do zaključka da je Perović povrijedila član 25 stav 3 i član 10 Zakona o sprečavanju korupcije - nije prijavila novčani prihod ostvaren prodajom imovine, niti se uzdržala od postupanja koje bi moglo izazvati sukob interesa.

Precizira se da je propustila da Agenciji dostavi pisanu izjavu o postojanju privatnog interesa u vezi sa zaključenjem ugovora, iako je na to bila zakonski obavezna.

Agencija je u ovom slučaju odlučivala nakon presude Upravnog suda po tužbi Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, nakon što je nekadašnja pomoćnica bivše direktorice Nina Paović potpisala odluku da Perović nije bila u obavezi da, nakon prodaje stana koji je dobila po povioljnim uslovima dok je billa na čelu cetinjskog suda, dostavi poseban izvještaj o imovini i prihodima zbog promjene imovinskog stanja većeg od 5.000 eura.

Radi se o nekretnini od oko 87 metara kvadratnih koji je Perović dobila po povoljnim uslovima pa prodala, ali nije ispunila obavezu i ostala pet godina na sudijskoj funkciji, zbog čega je država tražila i presudom podgoričkog Osnovnog suda dobila naknadu štete.

Bivša direktorica ASK stan je 2018. dobila po cijeni od 31.960,3 eura, a prodala ga je u septembru 2022. za 73.000 eura.

Prema presudi podgoričkog Osnovnog suda na koju je uložena žalba, Perović treba da vrati državi 58.539,7 eura, ali i zatezne kamate i to od 17. maja 2019. godine, jer je prodala stan dobijen po povoljnimm uslovima.

Država je spor protiv bivše direktorice Agencije pokrenula nakon inicijative MANS-a krajem novembra 2022.

Punomoćnik bivše direktorke ASK, advokat Nikola Martinović u žalbi Višem sudu tvrdi da "nije došlo do kršenja ugovora, jer je notarski zapis UZZ br.05/218 od 11. 1. 2018. godine po svojoj sadržini predugovor, kojim se ne mogu konstituisati prava i obaveze - osim obaveze da se kasnije zaključi glavni ugovor".

Viši sud u Podgorici potvrdio je u aprilu optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv bivše direktorice Agencije za sprečavanje korupcije i njene bivše pomoćnine Nine Paović za krivična djela zloupotreba službenog položaja i produženo krivično djelo falsifikovanje službene isprave. Suđenje je u toku.