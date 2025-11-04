Načelnica za finansijske poslove u ASK-u Zorica Ćupić rekla je tokom svjedočenja da se protivila plaćanju troškova za službeno putovanje Nikole Lekića u inostranstvo jer je bio angažovan po ugovoru o djelu.

Izvor: Printscreen RTCG

Saslušanjem svjedoka Ivana Batrićevića, Momčila Radulovića i Zorice Ćupić u Višem sudu u Podgorici danas je pred sudijom Simom Rašovićem nastavljeno suđenje bivšoj direktorici Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jeleni Perović i njenoj pomoćnici Nini Paović. Optužene su za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave, pišu Vijesti.

Načelnica za finansijske poslove u ASK-u Zorica Ćupić rekla je tokom svjedočenja da se protivila plaćanju troškova za službeno putovanje Nikole Lekića u inostranstvo jer je bio angažovan po ugovoru o djelu.

“Kada je došlo da se plati faktura za Lekića, skrenula sam pažnju da se to ne može plaćati. To sam 8. decembra 2021., napisala na poleđini fakture firme “Intertravel club”. Svi tokovi novca u ASK-u su evidentirani u glavnoj knjizi kroz 'SAP' sistem, u skladu sa zakonom o budžetu i finansijskoj odgovornosti, uputstvu o radu državnog trezora. Bila sam službenica za ovjeravanje zahtjeva za plaćanje i imala deponovan potpis u ministarstvu finansija, kao i koleginica Aleksandra Leković. Služba za ovjeravanje garantuje da se sva plaćanja koja se vrše iz državnog trezora, obavljaju na osnovu odobrene i ovjerene potrošnje od strane direktorice Jelene Perović i Nine Paović”, izjavila je Ćupić, prenose Vijesti.

Na pitanje advokata Nikole Martinovića, prije nego se odobri, ko potpisuje zahtjev za plaćanje.

“Kada se ištampa iz 'SAP' sistema za ovjeravanje, prvo ga potpisujem ja ili Aleksandra Leković i ispod njega stavljam uz odobrenu i ovjerenu fakturu od direktorice obrazac prijem proizvoda. Zatim se uz dvolisnicu, dostavlja kod Nade Stanišić na upoznavanje, a posle kod sekretarice za direktoricu ASK-a Jelenu Perović, da se odobri zahtjev za plaćanje. Dakle, zahtjev za plaćanje zadnja potpisuje direktorica ASK-a, zato što je već svojim potpisom na fakturi, putnom nalogu ili drugom dokumentu, odobrila. Ne može se izvršiti plaćanje kroz “sap” sistem, a da prethodno nije ovjereno od mene ili Leković. Ukoliko je faktura odobrena/ovjerena od Perović ili Paović, nijesam vraćala zahtjeve za plaćanje. Jer, ko sam ja da vratim kada je neko odobrio potrošnju”, izjavila je svjedok.

Advokat Martinović je potom zatražio da njegovo pitanje bude uneseno u zapisnik suđenja.

“Da je Jelena Perović pošla u seksi šop da kupi bičeve, čizmice ili donji veš, i da vam dostavi fakture, da li bi odobrili takvo plaćanje”, pitao je branilac.

“Ja bih je upozorila da nije primjereno da se plaća nabavka takvih proizvoda državnim novcem i napravila bih zabilješku. Ukoliko bi ona insistirala da se to plati, normalno da bih odobrila plaćanje. Nisam osoba koja procjenjuje da li je nešto zakonito ili nije zakonito. Mogu dobronamjeno da upozorim na nepravilnost. Jednom sam odbila da se plate dva telefona za predsjednika Savjeta ASK-a Momčila Radulovića, kao i dva računa za mobilni telefon i jedan za fiksni broj. Direktorica me pitala zašto nijesu plaćeni računi i tražila pismeno izjašnjenje, koje sam dostavila Jeleni Perović. Potom mi je Jasmina Maraš rekla da to izjašnjenje ne smije da zavedem. Ove telefonske račune za plaćanje je ovjerila Paović svojim potpisom, kao odobrenje da se plate. U svom izjašnjenju sam napisala da se preko telefonskog računa, ne može plaćati i kupovina telefona. Zahtjevi za plaćanje dva telefona Raduloviću nijesu plaćeni, već samo dva računa, jer poslije mog izjašnjenja, odustale su od toga, pa su ostale samo da se plate računi za dva službena broja 069 i 067”, navela je Zorica Ćupić, javljaju Vijesti.

Dodala je da su svi zahtjevi za plaćanja za Nikolu Lekića, plaćeni, te da ne zna da li je to bilo zakonito. Rekla je da je napravila službenu zabilješku 08. 12. 2021, o njegovom službenom putovanju u inostranstvu, i tako upozorila, jer je bio jako veliki iznos. Smatra da se ne može plaćati faktura za lice koje je angažovano po ugovoru o djelu, kao članu zvanične delegacije, za koju treba saglasnost ministarstva vanjskih poslova.

“Zabilješku sam napisala na fakturi i to prije nego je formiran zahtjev za plaćanje. Ali je konačno isplaćena faktura, jer je bila ovjerena od Jelene Perović. U ovom slučaju nisam pisala izjašnjenje jer to nije zatraženo od mene.Ovaj zahtjev za plaćanje fakture za Lekića je imao moj potpis, kao službenika za ovjeravanje. Nije mi poznato da li su Perović i Paović bile upoznate sa mojim primjedbama. Nikada nisam Savjetu ASK-a ukazivala na nepravilnost u radu Jelene Perović i Nine Paović. Nije mi poznat razlog za službena putovanja u inostranstvo direktorice ASK-a i sa kojim se ljudima sastajala. Jelena Perović je na službena putovanja bila u vrijeme državnih praznika 21. i 22. maj i 13. i 14. jul”, tvrdi svjedokinja.

Potom su uslijedile primjedbe advokata Nikole Martinovića.

“Radi se o instruisanom svjedoku koji svojim aktivnostima vrši krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti. Najkarakterističniji primjer je službena zabilješka 8. 12. 2021, za koju tvrdim da je falsifikat. Faktura za plaćanje službenog putovanja na iznos od 6.914 eura za Nikolu Lekića je u ASK-u primljena dan ranije. Ona je navodno na poleđini fakture napisala tekst da: 'Licu po ugovoru o djelu ne smiju se isplaćivati dnevnice, smještaj, avio-prevoz, jer je u pitanju obligacioni odnos'. Ova faktura sa potpisom svjedoka je ovjerena i plaćena 8. 12. 2021. Da se radi o naknadnom dopisivanju teksta nalazim u dokumentu od 6. 12. 2021., na iznos od 2.212,24 eura, kojim je plaćena faktura istog pravog lica, koja je u ASK-u primljena 1. 12. 2021. Na ovoj fakturi nema nikakve zabilješke, a izvršeno je plaćanje za avio-karte za Nikolu Lekića. Jedini moj zaključak je da ako na fakturi od 1. 12. 2021., nije bilo nikakve konstatacije, kako je došlo do novih saznanja za isto lice Nikolu Lekića i za isti službeni put”, upozorio je advokat Martinović.

Momčilo Radulović, predsjednik savjeta ASK-a, rekao je tokom svjedočenja da je bio zadužen sa dva mobilna telefona, “ajfon” i “samsung” i da je oba vratio.

“Dobio sam na korišćenje “Samsung”. Bilo je nekih manjih poteškoća u radu, što je popravljeno u servisu kod Dževada. Na poziv iz ASK-a, ostavio sam telefon na stolu u kancelariji kod Nine Paović ili sam ga dao u ruke. Ne sjećam se. Prošlo je puno vremena. Kada je vraćen, bio je upotrebljiv. Vratio sam ga ali nisam ništa potpisivao. Bio je star godinu ili dvije. Da li su ga u ASK-u “otpisali”, to ne znam. Mene su zvali iz ASK-a da vratim telefon kao i sve članove Savjeta. U avgustu 2023., prestala su mi sva ovlašćenja, a nakon osam mjeseci sam vratio “samsung”. Koliko znam, 98 odsto službenika ASK-a ne vraća telefone”, izjavio je svjedok.

Specijalna tužiteljka Maja Janković prigovorila je njegovom iskazu jer je decidno pred SDT-om izjavio da je mobilni telefon vratio djevojci koja radi tamo Nini Paović. Dodala je da se u spisima predmeta nalazi dokaz da je telefon pronađen u ASK-u potpuno uništen.

“Ranije je naveo da su ga iz ASK-a zvali da vrati telefon. Ali telefon je vraćen tek nakon što je SDT zatražio dokumentaciju o svim predmetima koje je popisna komisija otpisala”, rekla je tužiteljka, pišu Vijesti.

Paović je potvrdila da je njoj vraćen telefon u ispravnom stanju u kancelariji. Dodala je: “Lično mi je vratio telefon, fizički neoštećen”.

Odgovarajući na pitanja specijalnog tužioca Jovana Vukotića, svjedok je kazao da je bilo neprijatnosti na službenom putovanju u Egiptu.

“Hotel je bio neadekvatan. Bio je veliki rizik za bezbjednost, jer hotel nije imao nikakvo objezbjeđenje. Bilo je uznemiravanja od nekih ljudi. Bilo je to vrlo čudno mjesto. Saznao sam da je vlasnik bio neki Ukrajinac koji nije vodio računa o bezbjednosti”, pojasnio je on.