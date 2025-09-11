“I da bez obzira što Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ima podatke o navedenim radnjama nije ga procesuiralo nego ga je zaštitilo”, rekla je Perović.

Izvor: X/Agencija za sprječavanje korupcije

Saznala sam da je jedna osoba iz pravosudnog sistema koja je bliska glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću švercovala cigarete, kazala je na ročištu u podgoričkom Višem sudu bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović tokom iznošenja odbrane koje je trajala više od tri sata.

“I da bez obzira što Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ima podatke o navedenim radnjama nije ga procesuiralo nego ga je zaštitilo”, rekla je Perović, pišu Vijesti.

Te informacije joj je, navodno kazao zviždač, sa kojim je imala sastanak u Ljubljani, što je navodno bio razlog njenog putovanja u taj grad. SDT je, međutim, tereti da je to privatno putovanje na koje je povela ćerku, lažno predstavila kao službeno kako bi troškove naknadila kao troškove prevoza u inostranstvu i svojeručno potpisala zahtjev upućen Državnom trezoru Ministarstva finansija, čime je odobrila da joj se sa računa ASK, na ime troškova navodnog službenog putovanja u inostranstvo, isplati ukupno 542,20 eura.

“Dobila sam i rutu puta, kao i sadržaj cigareta, a dobili smo i podatke da iz Skaj komunikacije – za koju smatram da sama za sebe ne može biti dokaz nego putokaz za ozbiljna krivična djela, da su neke strukture iz vlasti povezane sa pranjem novca u zemljama regiona. To je sadržina razgovora sa pomenutim zviždačem”, kazala je Perović na današnjem ročištu.

Ona je rekla i da je znala da je pod mjerama tajnog nadzora (MTN) ali da za to nikad nije dobila obavještenje od suda, i da je zbog toga koristila telefone bliskih članova porodice i prijatelja. SDT je tereti da je protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja više telefona koji su bili svojina ASK predavala na korišćenje ili u svojinu svojoj maloljetnoj kćerki i svom ocu, maloljetnoj kćerki N.L., sa kojim je okrivljena zaključivala ugovore o djelu, a koja nije bila zaposlena u Agenciji, V.P., majci okrivljene Paović i Momu Raduloviću koji je mobilni telefon koristio i po isteku mandata.

“Sve sam ovo radila kako bih bezbjedonosnim strukturama u koje spada i tužilaštvo zavarala trag, ali ne u smislu vršenja krivičnih djela već u zaštitu mojih kontakata koji su mi davali informacije u borbi protiv korupcije”, kazala je Perović i dodala da su se neki telefonski razgovori koje je imala ticali preduzeća Pošta Crne Gore, Skijalište, Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), koja su, prema njenim riječima, po političkoj dubini pripadala Demokratama.

Objasnila je da je telefone povremeno davala članovima porodice na korišćenje, ali da im nije potpisala pravo svojine, jer ga ni ona nije imala jer su bili u vlasništvu Agencije.

Ona je na današnjem ročištu kazala i da je postojao navodni dogovor između tužiteljke Osnovnog državnog tužilaštva Maje Janković i potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Alekse Bečića o njenom hapšenju.

“To je objavljeno u 10 na jednoj televiziji, a ja sam uhapšena tri sata kasnije, što znači da je postojao dogovor o mom hapšenju”, kazala je Perović.

Ona je negirala krivicu i krivična djela koja joj se stavljaju na teret, i dodala je da “nije oštećena država, već ASK, ukoliko uopšte ima štete”. Ona je nije htjela da odgovara na pitanja tužilaštva, već samo na pitanja odbrane i suda.