Prema dokumentaciji dostupnoj na sajtu ASK-a, šestočlana delegacija je “jedva živu glavu izvukla” iz hotela s pet zvjezdica u Šarm el Šeiku - “Pyramisa resort”.

Izvor: Promo/ASK

Šestočlana delegacija Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) nije prijavila nijednu nepravilnost ili neprijatnost nakon što su se, u decembru 2021, vratili sa osmodnevnog službenog puta u Egipat.

To su “Vijestima” odgovorili iz ASK-a upitani o navodima bivše čelnice te institucije Nine Paović, optužene za dva produžena krivična djela - zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave, a koja je nedavno iznosila odbranu pred sudijom podgoričkog Višeg suda Simom Rašovićem.

Paović je tada, na pitanja koja su se odnosila na angažman Nikole Lekića kojem su, prema optužnici ona i bivša direktorica ASK-a Jelena Perović protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja, pribavile imovinsku korist, objašnjavala kako je došlo do toga da bude zadužen i za službena putovanja.

“...Nakon što smo na putovanju u Egipat jedva izvukli živu glavu koliko je hotel bio neuslovan, a koji je izabrao Odsjek za međunarodnu saradnju, direktorica je odlučila da se Lekić, pored sortiranja dokumentacije, bavi i organizovanjem putovanja”, kazala je Paović prošle sedmice.

Prema dokumentaciji dostupnoj na sajtu ASK-a, šestočlana delegacija je “jedva živu glavu izvukla” iz hotela s pet zvjezdica u Šarm el Šeiku - “Pyramisa resort”.

Delegecija ASK-a je u decembru 2021. učestvovala na zasjedanju Konferencije država potpisnica Konvencije UN protiv korupcije (UNCAC), a činili su je tadašnji predsjednik Savjeta Agencije Momčilo Radulović, Perović, Paović, bivši pomoćnik direktorke Boris Vukašinović, zaposlena baš u Odsjeku za međunarodnu saradnju Agencije N. S., kao i ugovorac Lekić.

Taj službeni put je, prema informaciji dostupnoj na sajtu ASK-a, koštao najmanje 10.000 eura, od čega se gotovo 7.000 odnosi na smještaj i hranu u hotelu s pet zvjezdica u Šarm el Šeiku.

“Uvidom u zapisnik sa devetog zasjedanja Konferencije država potpisnica Konvencije UN protiv korupcije, održanog od 13. do 17. decembra 2021. godine u Šarm el Šeiku (Egipat), utvrđeno je da su delegaciju Agencije činili tadašnji predsjednik Savjeta ASK-a, direktorica ASK-a, dva pomoćnika direktorice i službenica Agencije, kao i jedno lice koje nije bilo zaposleno u Agenciji, a predstavljeno je kao samostalni referent u Agenciji”, odgovorili su “Vijestima” iz Agencije na pitanja u vezi sa službenim putem u Šarm el Šeik.

Naglašavaju da “dostupna dokumentacija o tom putovanju ne sadrži nijednu informaciju o nepravilnostima ili neprijatnostima koje su eventualno doživjeli članovi delegacije ASK-a”.

Uputili su novinarku i na zvanično saopštenje Agencije o toj posjeti iz decembra 2021.

U tom saopštenju, pored ostalog, stoji da se “delegacija Agencije pridržava svih epidemioloških i sigurnosnih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 koje je propisala zemlja domaćin”.

“...Ukljućujući i izbor smještaja s liste sigurnih hotela dostavljenoj od strane organizatora zasjedanja”, navodi se u saopštenju za medije od 14. decembra 2021.

“Vijesti” nijesu dobile zvanične odgovore na pitanja upućena turističkoj organizaciji iz Podgorice preko koje je delagacija otputovala.

Nezvanično je, međutim, redakciji saopšteno da nijesu mogli pronaći obraćanje bilo koga iz Agencije u vezi s problematičnim smještajem. U dokumentaciji sa sajta Agencije u vezi s tim službenim putovanjem, postoji i ugovor, u kojem je jasno naglašeno da ta turistička agencija “nije odgovorna za kvalitet usluge hotela”.

Perović i Paović nijesu odgovarale na pozive redakcije, dok je Radulović u kratkom razgovoru podsjetio na to da “duže od godinu ne daje izjave za medije”.

“Vijesti” su kontaktirale i sa ostalim članovima delegacije, ali oni nijesu htjeli zvanično da govore. Prisjetili su se da je “hotel bio prljav, hrana loša”, ali i “strogih mjera predostrožnosti s kojima se do tada nijesu susretali”.

Prema podacima sa sajta Kancelarije UN protiv droga i kriminala (UNODC), zasjedanje Konferencije država potpisnica Konvencije UN protiv korupcije (UNCAC) te godine okupilo je delegacije iz 140 zemalja.

Iz UNODC-a nijesu odgovorili na pitanja redakcije u vezi sa eventualnim mjerama bezbjednosti s obzirom na to da Konferencija okupila antikorupcije vlasti toliko država...

U dokumentu na sajtu te kancelarije UN-a, koji je objavljen dva mjeseca prije konferencije kako bi se delegati upoznali sa svim pojedinostima, naglašeno je da će “mjere bezbjednosti biti visokog nivoa”.

“...Kao dio mjera bezbjednosti visokog nivoa, svi učesnici su dužni da pokažu svoje pozivnice ili zvanična saopštenja koja ih identifikuju kao delegate, zajedno sa svojim pasošima ili drugim zvaničnim ličnim dokumentima s fotografijom, prilikom ulaska u prostoriju za registraciju koja se nalazi na glavnom ulazu, kako bi se registrovali i dobili svoje konferencijske propusnice za sjednicu. Propusnice se moraju vidljivo nositi sve vrijeme u Centru tokom sjednice. Sve osobe i njihove torbe i aktovke biće pregledane na ulazu u Centar”, stoji, pored ostalog, u detaljnim informacijama za delegate.

Pored ostalog, organizatori su tada naglasili da svaka delegacija organizuje smještaj, ali su dostavili i spisak s preporukama hotela u blizini mjesta održavanja skupa, a koji su u vrijeme pandemije kovida imali adekvatne protokole.

Prema dokumentaciji, crnogorska delegacija se u “Pyramisa resort” prijavila 10. decembra, a iz tog hotela odjavila osam dana kasnije.

Fakturisano im je šest standardnih soba s pogledom na more. Radulović, Perović, Paović i Lekić boravili su u soboma po cijeni od 1.176 eura za osam dana, dok je smještaj za Vukašinovića i N. S. bio nešto jeftiniji - 1.105 eura. U tu cijenu bili su uključeni i svi obroci.

Prema dokumentaciji, samo Lekiću nijesu isplaćene dnevnice u iznosu od 253 eura, dok ostalim članovima delegacije jesu.

Iz tih spisa se ne može zaključiti kada su i kojom rutom putovali Perović i Radulović, dok su ostalima plaćene povratne karte u ukupnom iznosu od 2.212 eura od Podgorice do Šarm el Šeika preko Istanbula...

Viši sud u Podgorici potvrdio je u aprilu optužnicu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv bivše direktorice Agencije za sprečavanje korupcije i njene bivše pomoćnine Nine Paović za krivična djela zloupotreba službenog položaja i produženo krivično djelo falsifikovanje službene isprave.