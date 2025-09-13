Službeni telefon, kako je navela, dobila je na korišćenje i opredijelila ga kao fiksni zbog svoje bezbjednosti.

Bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelena Perović i njena pomoćnica Nina Paović koristile su brojeve telefona koji su se vodili na njihove srodnike i bliske prijatelje kako bi izbjegle mjere nadzora kojim su, kako tvrde, nezakonito bile izložene, prenosi Dan.

To proizilazi iz odbrane koju su Perović i Paović prethodna dva dana iznosile pred sudijom Simom Rašovićem u Višem sudu u Podgorici, gdje se brane od optužbi Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) da su zloupotrebljavale službeni položaj i da su falsifikovale službe isprave, čime su, kako tvrde tužioci, oštetile državu Crnu Goru.

U odnosu na navode iz optužnice da su telefone marki "ajfon" i "samsung", koji su u vlasništvu ASK, koristili članovi njihovih porodica i prijatelji, bivše funkcionerke ključnog tijela za borbu protiv korupcije tvrde da su one koristile više mobilnih uređaja i brojeve (kartice) bliskih ljudi kako bi izbjegle mjere nadzora.

Nakon što je Perović na ročištu u četvrtak izjavila da je najčešće koristila očevu mobilnu karticu, sličnu odbranu juče je iznijela i Paović.

" Imala sam više mobilnih telefona radi svoje bezbjednosti. Jedna kartica se vodi na moju majku, a koristila sam je ja kada nisam htjela da Specijalno policijsko odjeljenje sa SDT-om provjerava sve moje razgovore " kazala je Paović.

Ona je rekla da je imala saznanja da je tužilaštvo iz cetinjskog Osnovnog suda izuzelo više desetina predmeta u kojima su postupale Perović i ona, pa čak i onaj koji se odnosio na brakorazvodnu parnicu njenog brata, okončanu sporazumno.

Službeni telefon, kako je navela, dobila je na korišćenje i opredijelila ga kao fiksni zbog svoje bezbjednosti.

" Preko tog telefona završavala sam i privatne i profesionalne obaveze. Ne znam kad je telefon vraćen, nisam sigurna da li je vraćen Agenciji, ne znam da li je i dalje kod moje majke. Taj telefon ja sada ne koristim, dobila sam ga na korišćenje od strane direktorice koja je koristila te telefone iz istih razloga kao ja" objasnila je Paović.

Kazala je i da ne postoji akt koji bi je obavezivao da telefone koriste samo u službene svrhe, te da je Agencija sa mobilnim operaterima imala ugovore do određenog iznosa, a sve što je bilo potrošeno preko tog iznosa su plaćale samostalno.

Odgovarajući na pitanje svoje bivše šefice, Paović je kazala da je osjećala pritisak dok je radila u ASK.

" Osjećala sam pritisak zbog rada u ASK, kako od medija koji su se bavili mojim pređenim kilometrima, tako i od dijela zaposlenih za koje smatram da su instruisani i da rade s jednim političkim subjektom i dijelom SDT-a " navela je Paović.

Istakla je da je imala ovlašćenje za potpisivanje svih akata koje je potpisala, kao i nadležnost da potpiše sve zahtjeve za plaćanje koji joj se optužnicom stavljaju na teret.

Paović je objasnila i kakvu je ulogu imao Nikola Lekić, kojem su, prema optužnici, Perović i ona protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja pribavile imovinsku korist tako što su s njim zaključile ugovor o djelu, a koji, navodno, nije zaveden. Bivša pomoćnica direktorice ASK kazala je da je Lekić, između ostalih poslova, učestvovao i u organizovanju i podršci prilikom organizovanja službenih putovanja u zemlji i inostranstvu. Na pitanje sudije da li je u Agenciji postojao neko ko se bavi tim poslovima u skladu sa sistematizacijom te institucije, Paović je odgovorila da je postojao odsjek za međunarodnu saradnju.

" Nakon što smo na putovanju u Egipat jedva izvukli živu glavu koliko je hotel koji je taj odsjek izabrao bio neuslovan, direktorica je odlučila da se Lekić, pored sortiranja dokumentacije, bavi i organizovanjem putovanja " obrazložila je Paović.

Ona tvrdi da je ostvarivala pravo na prekovremeni rad koji se odnosio na rad od kuće jer nije mogla stići sve u toku radnog vremena zbog vođenja upravnih postupaka, pa nije imala vremena da vodi prekršajne postupke.

"Nalaz vještaka pravno nevaljan dokaz"

Paović je kazala da je njen mobilni telefon, kao i telefon drugog pomoćnika direktora Borisa Vukašinovića, vještačen kako bi se vidjelo koliko su sati proveli van radnog vremena u Agenciji i na taj način ostavrili naknadu za prekovremeni rad, navodeći da odbrana nije bila upoznata sa nalogom za vještačenje i nalazom vještaka i da smatra da se zbog povrede zakonskih načela radi o pravno nevaljanim dokazima, piše Dan.

Ona je ocijenila da postupajuća tužiteljka Maja Janković nema legitimitet da zastupa optužnicu jer nije specijalni tužilac, već je iz Osnovnog državnog tužilaštva upućena na rad u SDT-u.