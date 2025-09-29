Policija i tužilaštvo sprovode intenzivnu istragu povodom ubistva koje se dogodilo 24. septembra, a u kojem su stradali Stefan Belada i Andrija Ivanović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Izvršenje ovog zločina istraga povezuje sa "kavačkim klanom". Tokom uviđaja sa lica mjesta izuzeta je municija za koju nadležni utvrđuje da li se nalazila u vozilu koje su koristile žrtve, saopšteno je nezvanično za portal Dan od izvora bliskog istrazi iz policije.

Iz Višeg državnog tužilaštva za portal Dan su naveli da je tokom uviđaja i opsežne istrage oduzeto više predmeta koji su upućeni na vještačenje.

Iz tužilaštva nisu odgovorili konkretno na pitanje da li je na licu mjesta, u predmetnom vozilu, pronađen i dron.

- U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet povodom događaja od 24.09.2025. godine u Cetinju, kojom prilikom su lišeni života lica S.B. i A.I., i obavljen je uviđaj tokom kojeg su sa lica mjesta izuzeti svi predmmeti i tragovi koji su tom prilikom pronađeni, te je od strane tužilaštva donijeta naredba Forenzičkom centru Danilovgrad za vještačenje svih izuzetih tragova, a u kontinuitetu se preduzimaju sve neophodne mjere i radnje u cilju potpunog rasvjetljavanja predmetnog događaja i identifikacije izvršilaca krivičnog djela - naveli su iz VDT za portal Dan.

Podsjećamo, nekoliko sati nakon što je prijavljeno ubistvo, na teritoriji Budve pronađen je zapaljeni motor koje su napadači najvjerovatnije koristili prilikom bjekstva.

Prema nezvaničnim saznanjima portala Dan, tijelo Belade nađeno je pored vozila, a tijelo Ivanovića u automobilu. U njih je ispaljeno više hitaca. Istraga utvrđuje da li je pucano iz neposredne blizine.

Kako je ranije objavila dnevna novina "Dan", pretresi su vršeni kako na terenu cetinjskog sela Ugnji, gdje su pronađena beživotna tijela ubijenih, tako i u rejonu ka Budvi, ali i u nekim stambenim objektima u tom gradu.

Prema ranijem pisanju Dnevne novine "Dan", inspektori su u prvoj fazi istrage utvrdili da su navodni "škaljarci" namamljeni u mjesto Ugnji, gdje su potom likvidirani. Zbog toga su izuzeti telefoni i radi se na analizi njihovih komunikacija, kako bi se utvrdilo u dogovoru s kim su došli u cetinjsko selo u kojem su pronađena njihova beživotna tijela. Upravo to bi mogao biti ključni dokaz koji bi policiju doveo na trag ubicama.

- U policiji je saslušano više osoba koje su dale iskaze u svojstvu građana. Provjeravani su alibiji uglavnom pripadnika "kavačkog klana". Ipak, nije bilo osnova za bilo čije hapšenje. Međutim, policija posjeduje određene operativne podatke koje provjeravaju kako bi došli do imena egzekutora - objavio je ranije "Dan".

Prema ranijem pisanju Dnevne novine "Dan", jasno je da u likvidaciji nije učestvovalo samo jedno lice, baš kao što se podrazumijeva da su ubice imale pomagače koji su pratili Beladu i Ivanovića, najvjerovatnije i neke koji su s njima bili u bliskom kontaktu, ali su vjerni "kavačkom klanu".

Prema evidenicji policije Belada i Ivanović označeni su kao osobe bliske licima koja su označena kao pripadnici "škaljarskog klana"

Podsjetimo, Belada je bio meta napada početkom septembra kada su na magistralnom putu Cetinje-Budva u mjestu Brajići napadači sa motocikla ispalili prema njemu više hitaca. Belada je tada upravljao motociklom na kojem je sa njim bila i dvadesetčetvorogodišnja T.S., koja je u tom napadu teško ranjena.