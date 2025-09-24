Ministar unutrašnjih poslova kazao je i da su naslijedili takvo takvo stanje u kojem su dvije organizovane kriminalne grupe sa oko 700 članova i da se i kod nas dešava obračun kriminalnih grupa, kao i u svijetu i Evropi.

Izvor: Ministarstvo Unutrašnjih poslova

"Sektor bezbjednosti nije zakazao, jer stepen rasvijetljenosti ovakvih djela je iznat 97 odsto, a obračuna je više nego duplo manje nego što je to bilo prije 2020. Građani Crne Gore moraju znati da ovaj sektor bezbjednosti ne radi više za kriminalne strukture kao što je to bilo ranije", kazao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović komentarišući današnje ubistvo Stefana Belade i Andrije Ivanović u selu Ugnji, pišu Vijesti.

Šaranović je, gostujući na RTCG-u, potvrdio da su Belada i Ivanović pripadnici škaljarskog klana. On je istakao da je brzo utvrđen identitet stradalih i da je rano govoriti o rasvjetaljavnju ovog slučaja imajući u vidu da se dogodilo na periferiji i da se radi o namamljivanju ovih lica od strane suprostevljene kriminalne grupe.

"I mnogo organizovanije države sa savremenijim sistemom bezbjednosti imaju probleme sa kriminalnim grupama, nema tog sistema koji može spriječiti svako kriminalno djelo", uvjeren je Šaranović.

Kako je saopšteno iz policije, Belada i Ivanović su pronađeni oko 15.45 mrtvi u automobilu koji je bio parkiran na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od puta Cetinje - Budva, prenose Vijesti.