U odvojenim aktivnostima policije, od jednog muškarca oduzeto oružje, uhapšena još jedna bezbjednosno interesantna osoba zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci

Izvor: Uprava policije Crne Gore

,,Službenici Interventne jedinice - Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su jutros, oko 1.00 čas nakon ponoći, u blizini jednog ugostiteljskog objekta izvršili ciljanu kontrolu operativno interesantnog lica V.N. (21) iz Nikšića, višestrukog povratnika u izvršenju krivičnih djela", javljeno je iz Uprave policije.

Prilikom kontrole, V.N. je na sebi imao balistički zaštitni prsluk (pancir) marke „Point Blank“, dok je pregledom kod njega pronađen pištolj marke Češka Zbrojevka, kalibra 9 mm, sa pripadajućom municijom u okviru, u ilegalnom posjedu.

,,Od V.N. su oduzeti pištolj i zaštitni prsluk, nakon čega je doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić. Uhapšen je po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u tom gradu, a u zakonskom roku će biti sproveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje", navodi se u saopštenju Uprave policije.

U odvojenim aktivnostima, službenici Interventne jedinice su tokom noći kontrolisali vozilo marke "folksvagen pasat", tivatskih tablica, koji je vozio M.T. (31) iz Nikšića. Tom prilikom su, kako je saopšteno, pronašli i oduzeli automatski startni pištolj marke Ekol sa okvirom u kojem se nalazilo 11 komada municije i još dvije kutije sa 77 komada pripadajuće municije.

M.T. je prekršajno sankcionisan zbog počinjenog prekršaja iz člana 27 Zakona o oružju.

,,Nikšićka policija je sinoć uhapsila i V.V. (20) iz tog grada, za kojeg je testiranjem utvrđeno da je vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci"; dodaju iz UP.

Iz policije su saopštili da se V.V. u njihovoj evidenciji vodi kao operativno interesantno lice, te da će u zakonskom roku biti priveden nadležnom sudu za prekršaje.

"Službenici Uprave policije nastavljaju sa pojačanim aktivnostima u odnosu na operativno interesantna lica, kao i sa represivnim mjerama usmjerenim na sprečavanje nasilja, očuvanje stabilnog javnog reda i mira, otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala, te preduzimanje drugih mjera i radnji u cilju podizanja ukupnog nivoa bezbjednosti", zaključuje se u saopštenju UP.