O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji rukovodi uviđajem po čijem nalogu će se preduzimati dalje policijske mjere i radnje. Uprava policije će o rezultatima blagovremeno obavještavati javnost.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na području Prijestonice Cetinje, u mjestu Ugnji, lišeni su života Andrija Ivanović i Stefan Belada, upotrebom vatrenog oružja. Njihova beživotna tijela danas oko 15:45 časova su zatečena u vozilu koje je bilo parkirano na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 m od glavnog puta Cetinje–Budva.

Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela. Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije – Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Specijalne jedinice policije i Posebne jedinice policije stavljeni su na raspolaganje Regionalnom centru bezbjednosti „Centar“. Upostavljena je blokada užeg i šireg lica mjesta.

Napominjemo, u avgustu na Brajićima se desio pokušaj ubistva Stefana Belade, u kom je ranjena T.S.