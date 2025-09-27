UP napravila je propust jer je dozvolila da u okolini Prijestonice bude likvidirano lice na koje je već pokušan atentat prije petnaestak dana, saglasni su bivši pomoćnik direktora Uprave policije Nikola Janjušević i nekadašnji funkcioner ANB-a Dragomir Ćalasan.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sa druge strane, Janjušević smatra da se za sadašnje stanje u sektoru bezbjednosti više ne može kriviti bivša vlast, dok Ćalasan poručuje da su kriminalni klanovi nastali upravo za vrijeme vladavine DPS-a. Opozicionari pozivaju da nadležni obezbijede sigurnost građanima Crne Gore, navodi se u prilogu Radija Crne Gore.

Likvidacija u cetinjskoj opštini, kako je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, članova “škaljarskog” kriminalnog klana, Stefana Belade i Andrija Ivanovića, pokazuje da u sektoru bezbjednosti, najblaže rečeno, ne funkcioniše sve kako bi trebalo, ocjenjuje bivši pomoćnik direktora Uprave policije Nikola Janjušević.

“Posebno je problematično to što je likvidirano lice na koga je već pokušano atentat i to samo prije petnaestak dana. Ovo je veoma neprijatna, rekao bih, situacija Upravu policije i sektoru bezbjednosti, jer je ubica ili ubice dovršio započeto, a ovo je drugi put u zadnjih nekoliko mjeseci da ubice nakon pokušaja ubistva završavaju svoj krvavi posao. Sjetimo se samog ubistva Nedovića u Podgorici prije nekoliko mjeseci”, kazao je Janjušević.

Da je policija morala profesionalnije da reaguje, smatra i nekadašnji funkcioner ANB-a Dragomir Ćalasan.

“Morali su da pojačaju obezbjeđenje tog lica, međutim, to je izgleda izostalo i to moraju pripisati kao grešku ovoj policiji”, navodi Ćalasan.

Janjušević takođe upozorava da je posebno problematično to što izvršioci najtežih krivičnih djela nemaju strah od policije.

Komentarišući izjavu ministra unutrašnjih poslova da je za trenutnu situaciju u sektoru bezbjednosti kriva neaktivnost nadležnih prije 2020. godine pod znak pitanja, Janjušević poručuje da je neprimjerena.

“Poslije pola decenije, kada se neko poziva na nasljeđe, to je u najbolju ruku, rekao bih, neuspjeh“, kazao je on.

S druge strane, Ćalasan vjeruje drugačije.

“Nije vlast sastavila dva klana, niti ih je postavila jedne naprema drugih, nego je to uradila ona vlast koja je vladala od 2020. godine“, navodi on.