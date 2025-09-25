Prema nezvaničnim informacijama, za sada nema uhapšenih povodom pomenutog zločina.

Veći broj navodnih pripadnika "kavačkog klana" i njima bliskih osoba saslušan je u sklopu istrage povodom ubistva Stefana Belade i Andrije Ivanovića.

Oni su, kako nezvanično saznajemo, saslušani u svojstvu građana.

Pored uviđaja koji je vođen na licu mjesta, inspektori su pregledavali i okolna naselja. Pregled je vršen i u Brajićima.

Uprava policije je, nakon što je informisana o ubistvu, izdala naredbu za angaživanjem većeg broja službenika u cilju rasvijetljavanja ovog krivičnog djela.

Istraga je i dalje u toku.

Krvavi obračun "škaljarskog" i "kavačkog klana" nastavljen je juče ubistvom Stefana Belade i Andrije Ivanovića. Njih dvojica, prema policijskim evidencijama, bili su bliski "škaljarcima". Tijela Belade i Ivanovića pronađena su u automobilu u selu Ugnji kod Cetinja, na oko 250 metara od puta ka Budvi. Prije petnaestak dana Belada je bio meta napada kada je na njega pucano dok je bio na motoru. On je prošao bez povreda, ali je tada ranjena njegova saputnica, piše Dan.

Inspektori ne isključuju mogućnost da su Belada i Ivanović bili u u kontaktu sa nekim od pripadnika suprotstavljenog "kavačkog klana", koji su ih namamili da dođu u selo Ugnji. Razlog navodno dogovorenog sastanka još nije sa sigurnošću utvrđen. Kada su došli na dogovoreno mjesto, presretnuti su i ubijeni. Njihova beživotna tijela pronađena su oko 15.45 časova. Policija je odmah sve raspoložive snage aktivirala kako bi se izvršile pretrage i kontrole. Nažalost, ubice juče nijesu ni identifikovane.

Iz Uprave policije zvanično su saopštili da se dogodilo dvostruko ubistvo, ali više detalja nijesu iznosili.

"Na području prijestonice Cetinje, u mjestu Ugnji, lišeni su života A.I. i S.B., upotrebom vatrenog oružja. Njihova beživotna tijela danas oko 15.45 časova su zatečena u vozilu koje je bilo parkirano na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 m od glavnog puta Cetinje–Budva. Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela. Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije " Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Specijalne jedinice policije i Posebne jedinice policije stavljeni su na raspolaganje Regionalnom centru bezbjednosti "Centar". Upostavljena je blokada užeg i šireg lica mjesta. O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji rukovodi uviđajem po čijem nalogu će se preduzimati dalje policijske mjere i radnje, navode u saopštenju, najavljujući da će o rezultatima blagovremeno obavještavati javnost.

Prvi napad na sada pokojnog Stefana Beladu (koji se ranije zvao Milo) izveden je 7. septembra na putu Cetinje – Budva. U njegovom pravcu ispaljeno je više hitaca, koji ga nijesu pogodili, ali su nanijeli teške tjelesne povrede njegovoj saputnici na motoru, T.S. Napadači su, kako je odmah utvrđeno, pucali sa drugog motora. Dva dana kasnije policija je uhapsila Budvanina Ivana Cvijovića (40) zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju putem pomaganja.

" U prvim mjerama zahvata na rasvjetljavanju teškog ubistva u pokušaju koje je izvršeno u mjestu Brajići 7. septembra na štetu lica T.S. i S.B., službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva, u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, a u koordinaciji i svakodnevnim aktivnostima sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, identifikovali su za sada jedno lice, locirali ga i lišili slobode po nalogu tužioca", saopšteno je tada iz policije.

Kako plan za likvidaciju Belade nije uspio, napadači su, jasno je, nastavili da ga prate, odlučni u namjeri da ga likvidiraju, u čemu su juče i uspjeli, prenosi Dan.