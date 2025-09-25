Iz Uprave policije zvanično je saopšteno da su Belada i Ivanović pronađeni oko 15.45 mrtvi u automobilu koji je bio parkiran na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 metara od puta Cetinje - Budva.

Istražitelji pokušavaju da utvrde da li je motor, koji je predveče pronađen zapaljen na teritoriji Budve, korišćen u dvostrukom ubistvu nadomak Cetinja, pišu Vijesti.

Navodni pripadnici škaljarskog kriminalnog klana - Stefan Milo Belada i Andrija Ivanović, likvidirani su u selu Ugnji.

Prema nezvaničnim informacijama, policija provjerava da li je motor poslužio izvršiocima za bijeg.

Iz UP su kazali da intenzivno rade na rasvjetljavanju krivičnog djela.

"Svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije – Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Specijalne jedinice policije i Posebne jedinice policije stavljeni su na raspolaganje Regionalnom centru bezbjednosti 'Centar'. Upostavljena je blokada užeg i šireg lica mjesta", saopšteno je danas.

Dežurna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu, Ana Marinović, kazala je da je oko 16.15 obaviještena od policijskih službenika Odjeljenja bezbjednosti Cetinje da su u mjestu Zabrđe, opština Cetinje, u vozilu pronađena dva lica bez znakova života, za koje se pretpostavlja da su lišena života upotrebom vatrenog oružja.

"Odmah po dobijanju obavještenja izašla sam na lice mjesta radi vršenja uviđaja sa službenicima Uprave policije i sa vještacima odgovarajuće struke. Izuzeti su svi tragovi sa lica mjesta koji će biti predmet odgovarajućih vještačenja. Tijela su upućena radi obdukcije u Klinički centar Crne Gore na patologiju. Preduzimaju se sve mjere i radnje radi idenitfikacije izvršilaca ovog krivičnog djela u saradnji policije i tužilaštva. To je sve što mogu reći u ovom trenutku kako ne bismo narušili dalju istragu", kazala je medijima tužiteljka Ana Marinović.

Belada je bio meta napada početkom septembra kada su na magistralnom putu Cetinje-Budva u mjestu Brajići napadači sa motocikla ispalili prema njemu više hitaca.

Belada je tada upravljao motociklom na kojem je sa njim bila i Tamara Stanojević (24), koja je u tom napadu teško ranjena, prenose Vijesti.