“On će danas, uz krivičnu prijavu, biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, na dalju nadležnost”, navode iz policije.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Službenici Sektora granične policije, na graničnom prelazu „Aerodrom Podgorica“, na letu koji saobraćaja na liniji Podgorica – London, kontrolisali su sedamnaestogodišnjaka iz Turske, koji im je na uvid dao pasoš Republike Turske i vizu Velike Britanije u čiju vjerodostojnost i ispravnost je posumnjano, zbog čega je izvršena detaljna granična kontrola na drugoj liniji graničnih provjera.

“Tom prilikom utvrđeno je da je štampa serijskog broja vize urađena neodgovarajućom tehnikom, da UV zaštita ne odgovara originalu, u hologramu nema mikro štampe što je slučaj kod originala, da je pozadinska štampa urađena neodgovarajućom tehnikom i da je urađena simulacija latentne slike. Dakle, utvrđeno je da je riječ o totalnoj reprodukciji slike”, saopšteno je iz Uprave policije.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podogrici koji je nakon prikupljenih obavještenja od maloljetnika u prisustvu radnice Centra za socijalni rad Podgorica i inspektora za maloljetničku delikvenciju Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, naložio da se sedamnaestogodišnjak liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave.

“On će danas, uz krivičnu prijavu, biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, na dalju nadležnost”, navode iz policije.