Izvor: x/ putevidooPodgorica/printscreen

Preduzeće Putevi kupilo je drobilično postrojenje i sijačicu za potrebe kamenoloma koji će biti otvoren u Kučima, gdje će se vršiti drobljenje kamenog materijala. Nabavka opreme plaćena je 1,142 miliona eura, potvrdio je za „Dan“ direktor kompanije Radoš Zečević.

Kako je kazao, tokom februara planirani su radovi na izgradnji pristupnih puteva, kao i obezbjeđivanje vode i električne energije na parceli budućeg kamenoloma, nakon čega bi uslijedio početak drobljenja kamena.

„Mi ćemo u februaru raditi pristupne puteve, vodu i struju na parceli. Gledaćemo da što prije počnemo da drobimo kamen“, rekao je Zečević.

On je pojasnio da, prema važećem zakonu, preduzeće ima pravo na probnu eksploataciju do 20.000 kubika materijala, što će omogućiti procjenu kvaliteta kamena prije početka pune proizvodnje.

„Po sadašnjem zakonu imamo pravo da probno iskopamo do 20.000 kubika. Ako analize pokažu da je kamen loš, možemo da odustanemo. Vjerovatno ćemo iskoristiti tu mogućnost i očekujemo da ćemo možda već u martu krenuti sa probnom eksploatacijom“, kazao je Zečević.

Glavna eksploatacija kamena, kako je naveo, počeće nakon pribavljanja kompletne dokumentacije neophodne za rad kamenoloma, a procjene su da bi to moglo biti početkom ljeta.

„Sa glavnom eksploatacijom počećemo kada obezbijedimo sve papire koji su neophodni za rad kamenoloma. Projekcije su da to bude početak ljeta“, rekao je direktor Puteva.

Govoreći o administrativnim procedurama, Zečević je istakao da je ključni dokument elaborat o zaštiti životne sredine.

„Od papira nam treba elaborat o zaštiti životne sredine i to je najvažniji dokument koji moramo imati. Uradili smo elaborat o ekonomskoj isplativosti, a vjerovatno će nam trebati i saglasnosti CEDIS-a i Vodovoda. Parcela budućeg kamenoloma ušla je u Prostorno-urbanistički plan Podgorice“, kazao je on.

Za rad kamenoloma biće potrebno angažovanje oko 20 radnika, uglavnom vozača i rukovalaca mašina.

„Potrebni su nam vozači i rukovaoci mašina. U preduzeću već imamo nekoliko rukovalaca koji su ranije radili taj posao i njih ćemo preusmjeriti. Moguće je da ćemo zaposliti još nekoga, ali će u tom slučaju morati da prođe obuku u trajanju od dva mjeseca“, rekao je Zečević.

Prema njegovim riječima, biće angažovani i geodeta, rudarski inženjeri i stražari, dok mineri neće biti zapošljavani direktno.

„Nećemo zapošljavati minere, već ćemo angažovati firmu koja je specijalizovana za taj posao, jer ne želim da rizikujem. Njihovo angažovanje nije stalno, već povremeno, otprilike jednom mjesečno“, zaključio je Zečević.