Danilovgraska policija uhapsila je Podgoričanina N.R. (46), zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Izvor: Uprava policije

Oni su, po naredbi sudije za istragu Osnovnog suda u Danilovgradu, pretresli stan i druge prostorije koje N.R. (46) koristi u mjestu Daljam u Danilovgradu.

Tom prilikom policija je pronašla pištolj marke “CZ” kalibra devet milimetara sa dva rezervna okvira, 67 komada municije različite vrste i kalibra, okvir od automatske puške, kao i bunt sporogorećeg štapina.

N.R. je doveden u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad, gdje je od njega uzeta izjava, dok je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

"Po nalogu postupajućeg tužioca N.R. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, dok će protiv njega biti pokrenuti i odgovorajući postupci shodno Zakonu o oružju", saopštila je Uprava policije.