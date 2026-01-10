Iz Montefarma podsjećaju da je u Crnoj Gori trenutno registrovan samo fiziološki rastvor proizvođača Hemofarm za potrebe javnih zdravstvenih ustanova, dok se ranije na tržištu nalazio i proizvod kompanije B. Braun, koja se povukla sa domaćeg tržišta.

Izvor: MONDO

Nestašica fiziološkog rastvora, koja je u prethodnim mjesecima ozbiljno opteretila zdravstveni sistem i građane, trebalo bi da bude postepeno ublažena u narednim danima, s obzirom na to da su nove isporuke već na putu ka Crnoj Gori, dok se dio proizvoda uskoro očekuje i u slobodnoj prodaji u apotekama.

Iz državne apotekarske ustanove Montefarm saopšteno je Pobjedi da su javne zdravstvene ustanove, u periodu prije i tokom praznika, snabdijevene sa više od 50.000 boca fiziološkog rastvora koncentracije 0,9 odsto.

Kako navode iz Montefarma, situacija sa snabdijevanjem se stabilizuje, a nove količine proizvođača Hemofarm iz Vršca već su upućene ka Crnoj Gori. Iz ove kompanije najavljeno je da će isporuke u narednom periodu biti u potpunosti stabilne.

Istovremeno, građani bi uskoro mogli ponovo da kupuju fiziološki rastvor u apotekama, jer se očekuje isporuka proizvoda kompanije Hemomont iz Podgorice, koji će se distribuirati u slobodnoj prodaji putem veledrogerije Farmegra.

Iz Montefarma podsjećaju da je u Crnoj Gori trenutno registrovan samo fiziološki rastvor proizvođača Hemofarm za potrebe javnih zdravstvenih ustanova, dok se ranije na tržištu nalazio i proizvod kompanije B. Braun, koja se povukla sa domaćeg tržišta prije nekoliko godina.

Zbog ograničenih proizvodnih kapaciteta jedinog registrovanog proizvođača, fiziološki rastvor mjesecima nije bio dostupan u privatnim apotekama, dok su isporuke zdravstvenim ustanovama bile povremene i količinski nedovoljne. Zdravstveni radnici su u više navrata upozoravali da su tokom prazničnih dežurstava pojedini domovi zdravlja ostajali gotovo bez zaliha.

Iz Doma zdravlja Glavnog grada, međutim, saopšteno je da u toj ustanovi ne postoji deficit fiziološkog rastvora, niti drugih sredstava neophodnih za nesmetan rad.

Montefarm je pojasnio da nije došlo do potpunog prekida isporuka, već do neredovnih dostava u količinama koje nijesu mogle u potpunosti da zadovolje potrebe zdravstvenih ustanova. Kao uzrok nestašice navode se problemi u proizvodnji u fabrici Hemofarma, što je izazvalo regionalni poremećaj u snabdijevanju, zbog čega su slične poteškoće zabilježene i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, kao i Hrvatskoj.

Dok su zdravstvene ustanove raspolagale ograničenim količinama rastvora, građani ga mjesecima nijesu mogli pronaći u privatnim apotekama, pa su ga često nabavljali u Albaniji, po cijeni od oko 90 centi po boci.

Iz Montefarma su juče saopštili da je Hemomont proizveo dodatne količine fiziološkog rastvora koje nijesu obuhvaćene tenderskim nabavkama za javne zdravstvene ustanove i da će upravo te količine biti plasirane u slobodnu prodaju.

Do sada su se u apotekama mogle pronaći samo male ampule fiziološkog rastvora, koje nijesu pogodne za infuzione terapije. Fiziološki rastvor, osim za infuzije, koristi se i za inhalacije, ispiranja i druge medicinske intervencije.

U međuvremenu, proizvođač Hemofarm je, prema podacima Agencije za ljekove i medicinska sredstva Srbije, još u novembru prošle godine dobrovoljno povukao određene serije infuzionih rastvora proizvedenih između avgusta i oktobra 2025. godine, zbog prijava o curenju iz pojedinih boca, uz napomenu da kvalitet ostalih serija nije bio doveden u pitanje.