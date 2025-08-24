U akciji Trnovo policija je otkrila najveću plantažu marihuane u Crnoj Gori i zaplijenila preko 13.000 sadnica. Uprava policije je saopštila da su na licu mjesta zatečeni i uhapšeni Z.M.(40) iz Zete i D.P.(65) iz Bara.

Izvor: Uprava policije

“Službenici Uprave policije-Sektora granične policije su u saradnji sa službenicima SBPK i Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, u sklopu višemjesečnih izviđajnih i dokaznih policijsko-tužilačkih mjera i radnji, realizovali složenu, precizno sinhronizovanu akciju kodnog naziva “Trnovo” usmjerenu na razbijanje lanaca proizvodnje, distribucije i krijumčarenja droga, koja je rezultirala lociranjem i neutralizacijom do sada najveće otkrivene plantaže marihuane na teritoriji Crne Gore, gdje su u akciji uhapšene i dvije osumnjičene osobe iz Bara i Zete”, naveli su u saopštenju.

Kako su pojasnili, u koordinisanoj akciji Odsjeka za suzbijanje prekograničnog kriminala i korupcije, uz asistenciju regionalnih centara granične policije “Jug” i “Centar” i Odsjeka za borbu protiv droge, na teritoriji opštine Bar, u mjestu Trnovo otkriveno je osam parcela marihuane koje čine jednu cjelinu, sa oko 13.100 sadnica biljke Cannabis sativa, koje su se nalazile u punom stadijumu uzgoja.

“Plantaža je bila opremljena sistemima navodnjavanja, uzgoja i fizičkog i tehničkog obezbjeđenja, što ukazuje na visok nivo organizacije i opremljenosti izvršilaca koji su prilikom realizacije kriminalnih aktivnosti sprovodili i mjere kontra-nadzora”, ukazuju iz policije.

U okviru ove operacije, kako su dodali, dolaskom na lice mjesta su zatečeni Z.M.(40) iz Zete i D.P.(65) iz Bara koji su uhapšeni.

“Policijski službenici su u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, izvršili uviđaj na licu mjesta, nakon čega su preduzete druge mjere i radnje na prikupljanju dokazne građe, izuzimanju i sječi sadnica kanabisa”, istakli su.

Policija je pretresla kuće i tri vozila na četiri lokacije koje koriste osumnjičeni i sa njima povezane osobe i pronađeni su predmeti i stvari koji će biti predmet daljih vještačenja.

“Po okončanju kriminalističke obrade, shodno nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapšeni su Z.M. i D.P. zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga, dok se preduzimaju dalje aktivnosti na identifikaciji i procesuiranju povezanih osoba koje su stvarale uslove za uzgoj, proizvodnju i dalju distribuciju marihuane”, naglasili su.

Iz policije navode da ova akcija predstavlja rezultat kontinuiranog rada i sinergije organizacionih jedinica Uprave policije na identifikaciji kriminalnih aktivnosti, razbijanju mreže proizvodnje, distribucije i krijumčarenja droga i procesuiranja članova kriminalnih grupa.

“Uprava policije ovom akcijom još jednom pokazuje odlučnost, posvećenosti i nepokolebljivost u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala u svojoj zakonskoj misiji očuvanja bezbjednosti i zaštite života i zdravlja građana”, zaključili su.