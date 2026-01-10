Radio Cetinje bio je među prvim crnogorskim medijima koji su u prethodnom periodu reemitovali informativne sadržaje Radija Slobodna Evropa

Izvor: Kurir / Profimedia

Radio Slobodna Evropa (RSE) obustavila je emitovanje svog dnevnog informativnog radijskog programa namijenjenog publici u Crnoj Gori, objavio je Cetinjski list.

Na ovaj način, nakon punih 20 godina, prekinuto je emitovanje radijskog programa RSE za Crnu Goru, kao i regionalne emisije „Aktuelno“, koja se emitovala svakog dana u terminu od 18 do 18.30 časova.

Radio Cetinje bio je među prvim crnogorskim medijima koji su u prethodnom periodu reemitovali informativne sadržaje Radija Slobodna Evropa, čime je ovaj program imao značajan domet u domaćem medijskom prostoru.